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Delhi News: विमान से शॉपिंग करने पहुंचा शख्स

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: विस्कॉन्सिन में एक व्यक्ति ने सड़क पर लंबी ट्रैफिक से बचने के लिए हेलीकॉप्टर से शॉपिंग करने का निर्णय लिया। वह रोजेंडेल गांव से उड़ान भरकर स्टोर के पार्किंग लॉट में उतरा। पायलट के पास वैध लाइसेंस था और उसने सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया, जिससे पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

Delhi News: विमान से शॉपिंग करने पहुंचा शख्स

Delhi News: विस्कॉन्सिन, एजेंसी। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक शख्स ने सड़क के लंबे ट्रैफिक से बचने के लिए कार छोड़कर अपने निजी हेलीकॉप्टर से शॉपिंग करने का फैसला किया। वह रोजेंडेल गांव से उड़ान भरकर सीधे स्टोर के पार्किंग लॉट में जा उतरा, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग और पुलिस हैरान रह गए। पायलट के पास वैध लाइसेंस था और उसने एफएए के सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया था। किसी भी नियम का उल्लंघन न पाए जाने के कारण पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

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