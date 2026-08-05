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Delhi News: मुख्यमंत्री ने पुलिस स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के दो पुलिस स्टेशनों पर औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शहर के पश्चिमी हिस्से के वाटगंज और इकबालपुर पुलिस स्टेशनों का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बुनियादी ढांचे की समीक्षा की और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली।

Delhi News: मुख्यमंत्री ने पुलिस स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया

Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कोलकाता के दो पुलिस स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया। बाद में राज्य के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मुख्यालय के कामकाज की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सबसे पहले शहर के पश्चिमी हिस्से में वाटगंज और फिर इकबालपुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे की समीक्षा की। साथ ही आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच करने के बाद महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती के बारे में जानकारी ली।

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