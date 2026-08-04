Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi News: पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक मामले में फैसला सुरक्षित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उस फैसले पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों के चु

Delhi News: पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक मामले में फैसला सुरक्षित

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उस फैसले पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के कानून को सही ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की। ‌जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए फैसले पर मौजूदा पीठ को ‌फिर से विचार किया जाए या फिर बड़ी पीठ को भेजा जाए।

पीठ ने महाराष्ट्र के काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है। उन्हें महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(जे-1) के तहत तीसरे बच्चे के जन्म के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। 1959 के कानून में संशोधन के जरिए 13 सितंबर, 2000 को दो से अधिक बच्चा होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। पीठ ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में पारित फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।