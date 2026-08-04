Delhi News: पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक मामले में फैसला सुरक्षित
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उस फैसले पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों के चु
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि उस फैसले पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है, जिसमें दो से अधिक बच्चे होने पर ग्राम पंचायत या स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के कानून को सही ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि वह इस बात पर विचार करेगा कि क्या ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए फैसले पर मौजूदा पीठ को फिर से विचार किया जाए या फिर बड़ी पीठ को भेजा जाए।
पीठ ने महाराष्ट्र के काकोडा ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है। उन्हें महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14(1)(जे-1) के तहत तीसरे बच्चे के जन्म के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। 1959 के कानून में संशोधन के जरिए 13 सितंबर, 2000 को दो से अधिक बच्चा होने पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया। पीठ ने पिछली सुनवाई पर कहा था कि ‘जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में पारित फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है।
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