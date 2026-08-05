Delhi News: जलभराव व अतिक्रमण से थमी वाहनों की रफ्तार, कई मार्गों पर लगा लंबा जाम

के समय सबसे अधिक दबाव दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के मार्गों पर देखने को मिला। मथुरा रोड पर सरिता विहार से आश्रम तक जाम रहा। यहां सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों के कारण यह समस्या बनी। ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग में खामी की वजह से भी जाम लगा। कालिंदी कुंज पर रोजाना की तरफ डेढ़ से दो किलोमीटर दूरी तक वाहनों की कतार लगी है। कालिंदी कुंज इंटरचेंज और नगर निगम टोल पर अव्यवस्था के चलते यहां लंबे वक्त से समस्या बनी हुई है। जसोला रोड, डीएनडी फ्लाईवे, अपोलो फ्लाईओवर, शेख सराय आरटीओ से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर और एमबी रोड पर लंबा जाम लगा रहा। इस क्षेत्र के अलावा बुराड़ी रोड पर टूटी सड़क व जलभराव के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। लोगों ने बताया कि यहां लंबे वक्त से सड़क खराब है, इस पर बारिश का पानी जमा होने से दिक्कत और बढ़ गई है। वहीं, डॉ. बर्मन रोड से महाराजपुर बॉर्डर तक ई-रिक्शा और थ्री-व्हीलरों के अव्यवस्थित संचालन के कारण एक घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। केशोपुर सब्जी मंडी के पास सड़क किनारे खड़ी कई बसों से भी अनावश्यक जाम की स्थिति बनी। मालवीय नगर-हौज खास चौराहे पर एक बस के गलत तरीके से खड़े होने से भी यातायात बाधित हुआ।दोपहर में बारिश के कारण मेहरौली-गुरुग्राम रोड स्थित शूटिंग रेंज के पास जलभराव हो गया। पानी भरने से वाहन धीमी गति से गुजरते रहे और कुछ चालकों के गलत दिशा में वाहन चलाने से स्थिति और बिगड़ गई। खानपुर से संगम विहार, एनएच-9, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और सराय काले खां की ओर जाने वाले रिंग रोड पर भी वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम लगा रहा। कटवारिया सराय क्षेत्र में ट्रैफिक लाइट खराब होने से लंबा जाम लगा रहा। वसंत कुंज में मेट्रो निर्माण कार्य के कारण संकरी हुई सड़क पर भी यातायात प्रभावित रहा।शाम के समय एम्स से मोती बाग, जसोला पुलिया और जसोला विहार मेन रोड चौराहे पर स्थिति और गंभीर हो गई। सदर बाजार के बारा टूटी चौक से कुतुब रोड तक फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण भी यातायात बाधित रहा। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के गाजियाबाद की ओर जाने वाले कैरिजवे पर अक्षरधाम के पास वाहन रेंगते नजर आए।------लाइव....सड़कों की बिगड़ी सेहत और अधूरी इंजीनियरिंग से हो रही जाम की समस्या-नई सड़क परियोजनाओं के कारण भी खड़ी हो रही परेशानीदिल्ली-एनसीआर में जाम की सबसे बड़ी वजह केवल वाहनों की बढ़ती संख्या नहीं, बल्कि सड़कों की बिगड़ती सेहत और अधूरी सिविल इंजीनियरिंग भी है। करोड़ों रुपये खर्च कर बनाए गए हाईवे और एक्सप्रेसवे तब बेअसर साबित हो जाते हैं, जब उनकी रफ्तार शहर की संकरी, टूटी या जलभराव वाली सड़कों पर आकर थम जाती है। कई जगह तो नई परियोजनाएं ही दिक्कत का सबब बन गई हैं। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे इसका उदाहरण हैं। इंजीनियरिंग और ढांचागत कमियों की वजह से ऐसा हो रहा है। एनसीआर के शहरों की सीमाओं पर लगने वाले जाम के लिए दिल्ली नगर निगम के टोल बूथों की अव्यवस्था दोषी है। जिसे सुधारने के प्रयास बरसों से चल रहे हैं, जो अंजाम तक नहीं पहुंच रहे। इन सब के बीच परेशान वो लोग हो रहे हैं कि सड़कों से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, दुकान, अस्पताल या अन्य गंतव्य स्थलों को जा रहे हैं। पेश है हिन्दुस्तान टीम की रिपोर्ट...प्रगति मैदान टनल से निकलते वाहन रिंग रोड पर पैदा कर रहे बाधास्थान : रिंग रोडसमय : शाम 4 बजेनई दिल्ली इलाके से सराय काले खां, नोएडा, गाजियाबाद की ओर जाने के लिए वाहन प्रगति मैदान टनल रोड से रिंग रोड पर आते हैं। यह नई सुविधा आगामी खतरे की घंटी बजाती दिख रही है। टनल से निकलने का रास्ता जिस जगह रिंग रोड से मिल रहा है, वहां बायीं ओर सिंचाई विभाग का नाला होने से कुछ पाइप हैं। ऐसे में सुरक्षित मर्जिंग पॉइंट के लिए एक्सलरेशन लेन बनाने की जगह नहीं है। इस स्थिति में टनल से बाहर निकल रहे वाहन सीधे मेन रिंग रोड पर आ जाते हैं। इससे इस बिंदु पर दुर्घटना का खतरा है। साथ ही टनल से बाहर निकल रहे वाहनों के कारण रिंग रोड से आईटीओ की ओर से आ रहे वाहनों की गति धीमी हो जाती है, जिससे इस जगह जाम लगता है। वाहन रमेश सिंह ने बताया कि टनल का सीमित हिस्सा वाहनों के भलें खोल दिया गया है, लेकिन यह निर्माणाधीन है। समय रहते इसमें सुधार किया जाए तो दुर्घटनाओं की आशंका को कम किया जा सकता है।कोटमैं कामकाज के सिलसिले में नई दिल्ली आता हूं। लेकिन जब घर लौटने के लिए प्रगति मैदान टनल से बाहर निकल कर रिंग रोड पर आता हूं तो बड़ी दिक्कत होती है। वहां एक्सलरेशन लेन का प्रावधान नहीं होने से कार सीधे रिंग रोड पर चढ़ानी पड़ती है। इससे दुर्घटना का खतरा तो है ही, साथ में रिंग रोड पर जाम लगता है। इसे देखने की जरूरत है।-विकास गुप्ता, शकरपुर निवासी------मर्जिंग पॉइंट की चौड़ाई कम, लग रहा जामस्थान : शकरपुर स्कूल ब्लॉकसमय : दोपहर 2 बजेदिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर शकरपुर स्कूल ब्लॉक के प्राचीन शिव मंदिर के निकट मर्जिंग पॉइंट के पास लंबा जाम मिला। इस स्थान पर तीन दिशाओं से आने वाला ट्रैफिक एक साथ मिलता है। एक ओर लक्ष्मी नगर से अक्षरधाम मंदिर की तरफ जाने वाले विकास मार्ग का लूप एक्सप्रेसवे में शामिल होता है, तो दूसरी ओर स्कूल ब्लॉक की स्थानीय सड़क का ट्रैफिक भी यहीं आकर मिलता है। समस्या यह है कि इस स्थान पर सड़क की चौड़ाई इतनी अधिक ट्रैफिक को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, स्कूल ब्लॉक की लोकल सड़क बिना किसी एक्सिलरेशन लेन के सीधे एक्सप्रेसवे से जुड़ती है, जिससे वाहनों के आपस में टकराने का खतरा बना रहता है। नतीजतन यहां अक्सर लंबा जाम लग जाता है। इसी स्थान से थोड़ा आगे रेलवे ओवरब्रिज पर भी पांच लेन का ट्रैफिक सिकुड़कर तीन लेन में तब्दील हो जाता है, जो जाम की समस्या को और बढ़ा देता है। प्रशासन को इस मर्जिंग पॉइंट पर सुधार की आवश्यकता है।-----दो रास्तों का ट्रैफिक मिलने से लगता है जामस्थानः भलस्वा डेरी फ्लाईओवरसमयः 5 बजेकश्मीरी गेट से बुराड़ी फ्लाईओवर होकर ट्रैफिक रोहिणी और करनाल बाइपास के लिए जाता है। लेकिन भलस्वा डेरी फ्लाईओवर से पहले पंजाबी बाग से आने वाला ट्रैफिक आउटर रिंग रोड पर आकर मिलता है। कुछ वाहन चालकों को जहांगीरपुरी-उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए फ्लाईओवर से पहले बाईं तरफ मुड़ना होता है। इसकी वजह से कई किमी लंबा जाम लग जाता है। फिर फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद जहांगीरपुरी-उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया से आने वाला ट्रैफिक मिलता है। यहां से एक रास्ता सिंघु बार्डर के लिए जाता है और दूसरा रास्ता रोहिणी के लिए जाता है। इसकी वजह से दोबारा जाम की स्थिति बन जाती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि कई बार ट्रैफिक पुलिस को फ्लाईओवर पर खड़ा रहना पड़ता है।कार चालक राजीव ने बताया कि व्यस्त समय में आने एवं जाने दोनो तरफ के रास्तों पर भीषण जाम लगता है।:::कोट:::दो मिनट का सफर बीस मिनटफ्लाईओवर को पार करने में मात्र दो मिनट का समय लगता है। लेकिन जाम लगने की वजह से 20 मिनट तक लग जाता है। अब ऐसे में इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस दौरान बीच सड़क पर सामान बेचने वाले भी रफ्तार बाधित कर देते हैं।सोनू, ई रिक्शा चालक------25 मिनट में तय होता है पांच मिनट का सफरस्थानः अक्षरधाम फ्लाईओवरसमयः शाम 5:30 बजेपूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम फ्लाईओवर से उतरते ही लगने वाला जाम लोगों के लिए रोजाना की बड़ी परेशानी बन गया है। खासकर पीक आवर्स में हालात इतने खराब हो जाते हैं कि महज पांच मिनट का रास्ता तय करने में 20 से 25 मिनट तक लग जाते हैं। इससे नोएडा और ग्रेटर नोएडा काम पर जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।दरअसल, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहन तेज रफ्तार में अक्षरधाम तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां उतरते ही ट्रैफिक की रफ्तार अचानक धीमी पड़ जाती है, जिससे जाम लग जाता है। इसके अलावा पांडव नगर की ओर से आने वाला यातायात भी इस जाम को और बढ़ा देता है। दिल्ली से नोएडा-ग्रेटर नोएडा जाने वाले अधिकतर लोग इसी मार्ग से दिल्ली-नोएडा लिंक रोड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि आनंद विहार और नोएडा सेक्टर-62 की ओर जाने वाले वाहन अक्षरधाम के बाद बाएं मुड़कर एनएच-24 की तरफ जाते हैं। जाम की स्थिति तब और बिगड़ जाती है, जब कुछ वाहन चालक गलती से नोएडा लिंक रोड पर चढ़ जाते हैं और फिर वापस लौटकर एनएच-24 की ओर आने लगते हैं। इस वजह से ट्रैफिक में अव्यवस्था बढ़ती है और लंबा जाम लग जाता है। सुबह के समय यह जाम नोएडा बॉर्डर तक पहुंच जाता है, जिससे दफ्तर जाने वाले लोगों को रोजाना देरी का सामना करना पड़ता है। शाम के समय भी हालात कुछ अलग नहीं होते। अक्षरधाम फ्लाईओवर पर डग्गामार व निजी बसों के खड़े होने और यात्रियों की भीड़ लगने से ट्रैफिक की रफ्तार थम जाती है। इससे ऑफिस से लौटने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।---कोट्समैं रोज अक्षरधाम के इस जाम में फंसता हूं। कई बार 20-25 मिनट सिर्फ इसी छोटे से हिस्से को पार करने में लग जाते हैं, जिससे ऑफिस पहुंचने में देरी हो जाती है।-रोहित शर्मा, गीता कॉलोनी निवासीमैं सेक्टर-62 स्थित आईटी कंपनी में कार्यरत हूं। सुबह घर से समय पर निकलने के बावजूद अक्षरधाम के पास जाम की वजह से लेट हो जाती हूं। ट्रैफिक की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं दिखती, जिससे परेशानी बढ़ जाती है।-पूजा वर्मा, शास्त्री पार्क निवासी----जाम के पांच मुख्य कारण-सड़कें जर्जर होना-मर्जिंग पाइंट पर पर्याप्त जगह न होना-बॉर्डर पर नगर निगम के टोल बूथ-निर्माण कार्यों के चलते यातायात प्रभावित-ट्रैफिक सिग्नल खराब व पुलिस की गैर मौजूदगी------रोड डिजाइनिंग की खामी और मर्जिंग पॉइंट पर सड़क से मिलान करने के लिए उचित चौड़ाई की लेन न बनाने से सबसे ज्यादा जाम की समस्या होती है। प्रगति मैदान टनल हो, आश्रम चौक हो या द्वारका एक्सप्रेसवे टनल हो, ज्यादातर जगह यही समस्या सामने आ रही है। इसके कारण पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे वाहन एक बिंदु पर आकर अटक जाते हैं। कई जगह ज्यादा लेन का ट्रैफिक कम लेन में आने से जाम लगता है। धौला कुआं इसका उदाहरण है। रोड डिजाइनिंग में सुधार की जरूरत है।-प्रो. सेवाराम, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरहर सड़क पर वाहनों का दबाव अधिक होता और वहां की भौगोलिक परिस्थिति अलग होती है। उसके अनुसार सड़कों का निर्माण होगा तो वह जल्दी जर्जर नहीं होंगी। वहीं नई परियोजनाओं के बनने के बावजूद जाम की जो समस्या आ रही है, वह इंटीग्रेशन की कमी है। उसके कई कारण हैं। जब योजना बनाते वक्त कई परियोजनाओं को जोड़ने का खाका खींचा जाता है, तो उस समय की स्थितियों पर गौर ज्यादा किया जाता है। इनमें से एक भी परियोजना में देरी हुई तो इंटीग्रेशन का काम बिगड़ता है। कई बार एक परियोजना की योजना बनाते वक्त और निर्माण शुरू होने तक दूसरी योजना अस्तित्व में नहीं होता। बाद में वहीं कोई दूसरी योजना आती है तो जगह की कमी के कारण समझौता करना पड़ता है। उससे भी समस्याएं खड़ी होती हैं।-दिनेश कुमार, रिटायर्ड ई एंड सी, पीडब्ल्यूडी दिल्लीदिल्ली की सीमाओं पर नगर निगम के टोल से जाम लगता है। उसके लिए निगम को टोल वसूली के लिए आधुनिकीकरण करने को कहा गया है, जिसमें उनकी सहमति मिली है। नई सड़क परियोजनाओं की वजह से भी कई जगह समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वहां के लिए संबंधित सड़क एजेंसी को सुझाव दिए गए हैं।-डीके गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात)----टोल पर जाम के कारण दो घंटे से अधिक समय हो रहा बर्बाद- नागरिकों ने लगातार विभागों से कई शिकायतें कीं- टोल पर सुबह से लेकर शाम तक जाम से दिक्कतें झेलते हैं नागरिकनई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददातादिल्ली के सिंधू बॉर्डर पर हर दिन सुबह से लेकर शाम तक काफी जाम लगता है। इस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोल पर आवाजाही करने वाले यात्रियों व वाहन चालकों ने दावा किया हर दिन दो घंटे से अधिक समय तक जाम के कारण दिक्कतें होती हैं। इसके अलावा आसपास के निवासियों को दिल्ली में स्थित अस्पतालों, स्कूलों में पहुंचने में देरी हो रही है। वाहन चालक अतुल ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक काफी समय टोल पर बर्बाद हो रहा है। यहां पर विभिन्न लोगों ने विभागों को पत्र लिखकर ऑटोमेटिक टोल शुल्क वसूलने की प्रणाली को शुरू करने की मांग की है। हर दिन टोल पर जाम लगने की वजह से अपने गंतव्य स्थान पर जाने में बहुत दे हो जाती है। व्यापारी सुभाष ने कहा कि मुझे एक दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस अपने व्यापार के संबंध में जरूरी बैठक में पहुंचना था। मैं चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ आ रहा था। लेकिन मुझे दो घंटे से अधिक समय जाम के कारण लग गया। इस वजह से दोपहर की बैठक में हिस्सा नहीं ले सका। अब इस बैठक को दोबारा रि-शेड्यूल किया गया।अस्पताल व स्कूल पहुंचने में होती है देरीकुंडली के निवासी स्थानीय निवासी जगदीश ने बताया कि सिंधू बॉर्डर से चार से पांच किलोमीटर पर महावीर अस्पताल नरेला में स्थित है। यहां पर कुंडली से महज 20 मिनट से 30 मिनट में नरेला के अस्पताल में जा सकते हैं। लेकिन यह सब टोल के कारण होने वाले जाम से एक घंटे से अधिक तक का हो जाता है। इसके अलावा स्थानीय निवासी जयवीर ने बताया कि राज्य सरकार व निगम के विभिन्न स्कूल भी सिंधू बॉर्डर के आठ किलोमीटर की दूरी पर कुंडली व अन्य आसपास के क्षेत्रों में स्थित हैं। कुछ अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ने व लेने आते हैं। उन्हें जाम के कारण कई तरह की मुसीबत से जूझना पड़ता है। बस में आने जाने में एक से डेढ़ घंटे तक लग जाते हैं।टोल पर जाम मुक्त व्यवस्था लागू की जा रही है : निगमनिगम के नेता सदन जय भगवान यादव ने बताया कि निगम के अधीन आने वाले टोल नाकों पर जाम मुक्त व्यवस्था लागू की जा रही है। निगम के टोल नाकों में बेरियर रहित मल्टी लेन बिना रुकावट (एमएलएफएस) प्रणाली को विकसित कर रहे हैं। इसे आरएफआईडी व ऑटोमेटिक नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) के साथ एकीकृत किया जाएगा। इस जाम मुक्त व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से टोल नाकों पर बेरोकटोक ट्रैफिक के संचालन के लिए लागू करेंगे। नई तकनीक के उपयोग से निगम के अधीनस्थ आने वाले टोल बाधा रहित हो जाएंगे।:::कोट::::मैं अपने दोस्त को कुंडली से आंखों के इलाज के लिए नरेला स्थित अस्पताल पहुंच रहा था, लेकिन सिंधू बॉर्डर पर टोल के कारण मुझे काफी दिक्कतें हुईं। कुंडली से इस अस्पताल तक जाने में 11 किलोमीटर के रास्ते में लगभग 20 मिनट लगने चाहिए। लेकिन टोल नाके की वजह से 45 मिनट से एक घंटे तक लग जाता है। इस पूरे रूट को जाम मुक्त करना चाहिए।- विजय-----