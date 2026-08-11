Delhi News: वैश्विक सुरक्षा के लिए अमेरिका-भारत साझेदारी बहुत जरूरी : सर्जियो गोर

Delhi News: - एनएसए अजीत डोभाल से अमेरिकी राजदूत ने बातचीत की अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मंगलवार को कहा कि वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी बहुत जरूरी है। उनका यह बयान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल से हुई बातचीत के बाद आया।गोर ने कहा कि दोनों पक्षों के कई लक्ष्य एक जैसे हैं तथा उनके बीच आपसी सहयोग लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी राजदूत की डोभाल के साथ यह बैठक विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ उनकी बातचीत के एक दिन बाद हुई है। गोर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका-भारत रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ सार्थक बैठक हुई।