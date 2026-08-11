Delhi News: अमेरिकी राजदूत सर्जियो ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री से की मुलाकात
Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को विदेश
Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात की और भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। यह मुलाकात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन पर बातचीत के दो दिन बाद हुई। गोर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलना हमेशा अच्छा लगता है।’ हालांकि, उन्होंने मुलाकात का कोई और विवरण साझा नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक दोनों अधिकारियों के बीच बातचीत में व्यापार, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों से जुड़े द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दे प्रमुखता से उठे।
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