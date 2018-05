दिल्ली : निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल ढहा, मलबे में 10 मजदूरों के फंसे होने की आशंका

उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके के गुजरांवाला टाउन में सोमवार शाम एक निर्माणाधीन बैंक्वेट हॉल ढह गया। मलबे के अंदर कम से कम 10 मजदूरों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है।

दमकल विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें सोमवार शाम 5:25 बजे घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और क्रेन मौके पर भेजी गई थीं।

Under construction banquet hall in Delhi's Gujranwala Town collapses,more than ten labourers feared trapped.Details awaited