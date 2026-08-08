Delhi News: कार में तोड़फोड़ रोकने आई महिला की कुचल कर हत्या
Delhi News: उदयपुर में एक महिला की हत्या कर दी गई जब उसने घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ रोकने की कोशिश की। यह घटना प्रताप नगर थाना क्षेत्र की कपिल विहार कॉलोनी में शुक्रवार शाम को हुई। महिला के बेटे के साथ पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे कार से कुचल दिया।
Delhi News: -आरोपियों की महिला के बेटे से पुरानी रंजिश थी, राजस्थान के उदयपुर का मामला उदयपुर, एजेंसी। उदयपुर में घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ रोकने पहुंची एक महिला को कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। घटना प्रताप नगर थाना क्षेत्र की कपिल विहार कॉलोनी में शुक्रवार शाम की है।पुलिस के अनुसार, कुछ लोग स्कॉर्पियो कार से आए। उन्होंने महिला के घर के बाहर खड़ी कार पर पत्थरों और डंडों से हमला कर तोड़फोड़ शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि विवाद महिला के बेटे से पुरानी रंजिश को लेकर था। शोर सुनकर महिला घर से बाहर आई और आरोपियों को रोकने का प्रयास किया।
इसी दौरान आरोपियों ने कथित रूप से कार से उसे टक्कर मार दी और कुचलते हुए मौके से फरार हो गए। परिजन घायल महिला को अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज और पूछताछ के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं।
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