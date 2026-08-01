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Delhi News: होर्मुज नाकेबंदी के बीच अमेरिकी कार्रवाई तेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: - 30 पोतों का मार्ग बदला, दो पोत रोके और दो पर चढ़कर जांच

Delhi News: होर्मुज नाकेबंदी के बीच अमेरिकी कार्रवाई तेज

Delhi News: - 30 पोतों का मार्ग बदला, दो पोत रोके और दो पर चढ़कर जांच की फ्लोरिडा, एजेंसी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि ईरान की ओर से होर्मुज में लागू नाकेबंदी के बीच उसने अब तक 30 वाणिज्यिक पोतों का मार्ग बदला है। साथ ही कहा कि दो पोतों को निष्क्रिय किया है और दो अन्य पर चढ़कर उनकी जांच की है।सेंटकॉम ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि अमेरिकी सेना ने मानवीय सहायता ले जा रहे लगभग 30 पोतों को नाकेबंदी के बावजूद सुरक्षित रूप से गुजरने की अनुमति भी दी है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है।

कैंप डेविड में कैबिनेट बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि पिछले महीने हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) को फिर से लागू कर चार महीने पुराने संघर्ष को समाप्त करने में उनकी फिलहाल विशेष रुचि नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यथासंभव संयम बरतने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा।

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