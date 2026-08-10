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Delhi News: जनसुनवाई के दौरान दो किसानों ने जहर खाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: केंद्रपाड़ा (ओडिशा), एजेंसी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में सोमवार को जनसुनवाई के एक कार्यक्रम के

Delhi News: जनसुनवाई के दौरान दो किसानों ने जहर खाया

Delhi News: केंद्रपाड़ा (ओडिशा), एजेंसी। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में सोमवार को जनसुनवाई के एक कार्यक्रम के दौरान दो किसानों ने जहर खा लिया। वे अवैध झींगा पालन की वजह से फसल के नुकसान पर अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई न किए जाने का विरोध कर रहे थे। दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद तुरंत ही गणेश चंद्र मंडल और रामकृष्ण मंडल को इलाज के लिए ले जाया गया। दोनों किसानों ने कई बार अधिकारियों से संपर्क किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि झींगा फार्म से निकलने वाला पानी पास के खेतों में घुस रहा है, जिससे फसल खराब हो रही है और पैदावार कम हो रही है।

शिकायत करने के बावजूद झींगा पालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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