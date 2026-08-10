Delhi News: मां को मृत घोषित कर अपने नाम संपत्ति करने वाले दो भाई धरे

Delhi News: भद्रक (ओडिशा), एजेंसी। ओडिशा के भद्रक जिले में दो भाइयों को सरकारी रिकॉर्ड में अपनी मां को मृत घोषित करने और संपत्ति अपने नाम करवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब धामनगर पुलिस स्टेशन इलाके में रहने वाली 60 वर्षीय आयशा बीबी ने शुक्रवार को भद्रक एसपी कार्यालय के बाहर अपनी संपत्ति वापस करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। महिला ने आरोप लगाया कि जब वह 2023 में तीर्थयात्रा पर गई थीं, तब उनके दोनों बेटों ने एक हलफनामा जमा किया, जिसमें दावा किया गया कि उनकी मौत लगभग 40 साल पहले हो गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कोई बेटी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उस हलफनामे के आधार पर धामनगर के रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने उन्हें मृत घोषित करते हुए एक रिपोर्ट जमा की। इसके बाद जमीन के रिकॉर्ड से उनका नाम हटा दिया गया और उनका घर और दूसरी प्रॉपर्टी उनके दोनों बेटों के नाम कर दी गई।