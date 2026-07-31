Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi News: हमले के आरोप में दो गिरफ्तार हमले के आरोप में दो गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi News: बेंगलुरु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के दौरान एक सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में 21 वर्षीय यारब और 22 वर्षीय दस्तगीर को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित डीजे हल्ली ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

Delhi News: हमले के आरोप में दो गिरफ्तार हमले के आरोप में दो गिरफ्तार

Delhi News: बेंगलुरु, एजेंसी। सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह अधिकारी यहां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के काम में लगे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय यारब और 22 वर्षीय दस्तगीर के रूप में हुई है। इस संबंध में पीड़ित 37 वर्षीय डीजे हल्ली ने शिकायत की थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

ये भी पढ़ें:भाजपा का दावा: एसआईआर में जुटे अधिकारी पर हमला
ये भी पढ़ें:जयराम महतो के मामले में प्रतिउत्तर दायर करने का आदेश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Voter List Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।