Delhi News: हमले के आरोप में दो गिरफ्तार हमले के आरोप में दो गिरफ्तार
Delhi News: बेंगलुरु में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के दौरान एक सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट के आरोप में 21 वर्षीय यारब और 22 वर्षीय दस्तगीर को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित डीजे हल्ली ने शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।
Delhi News: बेंगलुरु, एजेंसी। सरकारी अधिकारी के साथ मारपीट करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह अधिकारी यहां वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) के काम में लगे थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान 21 वर्षीय यारब और 22 वर्षीय दस्तगीर के रूप में हुई है। इस संबंध में पीड़ित 37 वर्षीय डीजे हल्ली ने शिकायत की थी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
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