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Delhi News: ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, समझौता करो या सरेंडर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: - अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी जारी रहेगी - ईरानी नेतृत्व बेहद दोहरा चरित्र

Delhi News: ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम, समझौता करो या सरेंडर

Delhi News: वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि तेहरान या तो समझौता करे या फिर पूरी तरह आत्मसमर्पण करे।ट्रंप ने चेतावनी दी कि जब तक इनमें से कोई एक विकल्प नहीं अपनाया जाता, तब तक ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप की यह टिप्पणी ईरान द्वारा अमेरिका के साथ किसी भी वार्ता से इनकार किए जाने के बाद आई है। ईरान ने कहा था कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि ईरानी नेतृत्व बेहद दोहरा चरित्र वाला है।

उनके अनुसार ईरान ने पहले युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की इच्छा जताई और बाद में सार्वजनिक रूप से कहा कि कोई वार्ता नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ईरान चाहे माने या नहीं, हम उस समस्या के समाधान पर बात कर रहे हैं, जिसे उसने दशकों से पैदा किया है। ट्रंप ने आगे लिखा कि जब तक हम नहीं चाहेंगे, तब तक ईरान कुछ भी नहीं पहुंचेगा। और जब तक कोई समझौता नहीं हो जाता या फिर पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं होता, तब तक कुछ भी वहां नहीं पहुंचेगा।

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