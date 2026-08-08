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Delhi News: कर्नाटक में कार-ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में एक कार और ट्रक की भिड़ंत में तीन लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर घायल हुए हैं। वहीं, बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर एक बस दुर्घटना में दो की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Delhi News: कर्नाटक में कार-ट्रक की टक्कर में तीन लोगों की मौत

Delhi News: चिकमगलुरु, एजेंसी। कर्नाटक में चिकमगलुरु जिले के कोट्टिगेहारा के पास एक कार और रसोई गैस सिलेंडर से लदे ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से जा टकराई। तुमकुरु निवासी कार सवार लोग धर्मस्थल जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए।

स्थानीय लोगों की मदद

चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर पास के अस्पताल पहुंचाने में मदद की। दो घायलों का आपातकालीन विभाग में उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत गंभीर है। तीनों मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।

बस दुर्घटना की जानकारी

बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर बस हादसे में दो लोगों की मौत

बेंगलुरु, एजेंसी। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे पर शनिवार सुबह केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि यह हादसा बिदादी इलाके में हुआ। बस के ड्राइवर और कंडक्टर की चोटों के कारण मौत हो गई। घायल 14 यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच के अनुसार, बस ड्राइवर को नींद आने से गाड़ी सड़क के बाईं ओर मुड़ गई और हादसा हो गया। पुलिस केस दर्ज की आगे की जांच कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

चिकमगलुरु जिले में कितने लोगों की मौत हुई?
चिकमगलुरु जिले में तीन लोगों की मौत हुई।
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