Delhi News: बुनियादी सुविधाएं नहीं, 20 कंपनियां पुणे छोड़ने को तैयार
Delhi News: पुणे के चाकण औद्योगिक क्षेत्र में यातायात और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान 20 कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां दूसरी जगह ले जाने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और मानसून के बाद बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा।
Delhi News: पुणे के चाकण औद्योगिक क्षेत्र में ट्रैफिक और बुनियादी सुविधाएं के नहीं होने से कंपनियों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, करीब 20 कंपनियां चाकण एमआईडीसी से अपनी फैक्ट्रियां दूसरी जगह ले जाने की योजना बना रही हैं। इस खबर के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने चाकण की समस्या को गंभीरता से लिया है। मानसून के बाद यहां बुनियादी ढांचे को बेहतर करने पर काम किया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि चाकण की समस्या वास्तविक और गंभीर है। इस मुद्दे पर एक बैठक भी हो चुकी है। उनसे मीडिया में आई उस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था, जिसमें करीब कंपनियों के चाकण एमआईडीसी से अपनी फैक्ट्रियां दूसरी जगह ले जाने की योजना की बात कही गई थी।
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