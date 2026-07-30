Delhi News: बच्चे पर हमले के बाद पकड़े गए तीन शेर चिड़ियाघर भेजे गए
Delhi News: गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पहाड़ी पर 11 साल के लड़के पर जानलेवा हमले के बाद बचाए गए तीन शेरों को शक्करबाग चिड़ियाघर भेज दिया गया। यह घटना इस मह
Delhi News: गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार पहाड़ी पर 11 साल के लड़के पर जानलेवा हमले के बाद बचाए गए तीन शेरों को शक्करबाग चिड़ियाघर भेज दिया गया। यह घटना इस महीने की शुरुआत में हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि दो शेरों ने मृतक लड़के के शरीर के अवशेष खाए थे, जबकि तीसरे शेर के व्यवहार पर नजर रखी जा रही है। घटना के बाद इन तीन शेरों को पकड़ा गया था। इस बीच, वन अधिकारियों ने इलाके में फिर से शेर देखे जाने की सूचना दी और गिरनार पहाड़ी पर आने वाले तीर्थयात्रियों से सतर्क रहने का अनुरोध किया।
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