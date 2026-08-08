Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Delhi News: बाटला ग्रेनेड हमले का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Delhi News: चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के बाटला में एक अगस्त को हुए ग्रेनेड हमले के मामले में

Delhi News: बाटला ग्रेनेड हमले का तीसरा आरोपी गिरफ्तार

Delhi News: चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के बाटला में एक अगस्त को हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में दो नाबालिगों को पकड़ा जा चुका है। हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। पंजाब पुलिस के अनुसार, जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस और बाटला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन वाले आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है। इस मॉड्यूल का संचालन पुर्तगाल में बैठा बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) का एक सरगना कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अगस्त को बाटला के अर्बन एस्टेट पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला किया था।

घटना के बाद वह फरार होने के बाद पंजाब में पुलिस ठिकानों पर इसी तरह के अन्य हमलों की योजना बना रहा था। पुलिस ने बताया कि पूरे आतंकी नेटवर्क, विदेशी संचालकों और स्थानीय सहयोगियों की पहचान के लिए जांच जारी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Delhi Latest News Crime News Delhi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।