Delhi News: बाटला ग्रेनेड हमले का तीसरा आरोपी गिरफ्तार
Delhi News: चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के बाटला में एक अगस्त को हुए ग्रेनेड हमले के मामले में
Delhi News: चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के बाटला में एक अगस्त को हुए ग्रेनेड हमले के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले इस मामले में दो नाबालिगों को पकड़ा जा चुका है। हमले में कोई घायल नहीं हुआ था। पंजाब पुलिस के अनुसार, जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस और बाटला पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के समर्थन वाले आतंकी मॉड्यूल से जुड़ा है। इस मॉड्यूल का संचालन पुर्तगाल में बैठा बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) का एक सरगना कर रहा था। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अगस्त को बाटला के अर्बन एस्टेट पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला किया था।
घटना के बाद वह फरार होने के बाद पंजाब में पुलिस ठिकानों पर इसी तरह के अन्य हमलों की योजना बना रहा था। पुलिस ने बताया कि पूरे आतंकी नेटवर्क, विदेशी संचालकों और स्थानीय सहयोगियों की पहचान के लिए जांच जारी है।
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