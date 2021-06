श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस अधिकारी को गोलियों से भूना

श्रीनगर, एजेंसी

दक्षिणी कश्मीर स्थित शोपियां जिले के कनीपोरा इलाके में मंगलवार को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के नौगाम थाना क्षेत्र के कनिपोरा में आतंकवादियों ने पुलिस निरीक्षक परवेज पर उनके आवास के पास गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। परवेज पर हमला उस समय किया गया जब वह नमाज पढ़कर घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि तत्काल अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परवेज को तीन गोलियां लगी हैं। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है।

एक दिन पहले सोमवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों और चार अन्य की हत्या में शामिल शीर्ष कमांडर मुदासिर पंडित सहित लश्कर के तीन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि शीर्ष लश्कर आतंकी मुदासिर पंडित हाल ही में हुईं तीन पुलिसकर्मियों, दो पार्षदों और दो नागरिकों की हत्या में लिप्त था।

On Monday, three LeT terrorists were neutralised including top Commander Mudasir Pandit, who was involved in the killing of three policemen and four others, in an encounter by security forces in Sopore of Jammu and Kashmir's Baramulla district.

Top LeT terrorist Mudasir Pandit who was involved in the killing of three policemen, two councillors and two civilians recently and accused of several other terror crimes was killed in Sopore encounter, IGP Kashmir told ANI.