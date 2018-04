लालू की सेहत में सुधार नहीं, पिता का हाल जानने एम्स पहुंचे तेजस्वी

बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तेजस्वी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी तथा अपने पिता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

लालू से मुलाकात के बाद तेजस्वी ने ट्वीट किया, “दिल्ली एम्स में कुछ क्षणों के लिए अपने पिता से मिला। उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। उनकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता है।”

Met my father after long for few minutes in AIIMS, Delhi. Worried about his health. Didn’t observe much improvement. At his age he needs continuous care and monitoring of vital parameters.

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “यह हमारे और बिहार के लोगों के लिए राहत की बात है कि लालू प्रसाद यादव जी एक अच्छे अस्पताल में भर्ती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि वे जल्द ही स्वस्थ होकर अपनी पुरानी स्थिति में लौट आएं।”

The consolation to us & people of Bihar is that @laluprasadrjd Ji is in a better hospital. We really wish & pray that He may recover to a better state than He was in before.