Delhi News: टीवीके सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं के लिए खोला खजाना

Delhi News: अपडेट नोट--‘जेन-जी के लिए योजनाओं की घोषणा’ और ‘छात्रों के लिए हॉस्टल’ बॉक्स जोड़ा गया

Delhi News: चेन्नई, एजेंसी। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की अगुवाई वाली टीवीके सरकार ने बुधवार को लाभार्थियों को सोने का सिक्का, अंगूठी और गायें तोहफे में देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर की। टीवीके का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा तमिलनाडु की हर महिला के साथ उनके बड़े या छोटे भाई की तरह खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि शादी किसी भी महिला के जीवन के सबसे खुशी भरे मौकों में से एक होती है। हमारे मुख्यमंत्री शादी के अवसर पर आठ ग्राम सोने का सिक्का और रेशमी साड़ी देंगे। साथ ही सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाले हर बच्चे को एक ग्राम सोने की अंगूठी दी जाएगी।

बकरियों और भेड़ों की योजना वेट्री मगालीर बकरी पालन योजना के तहत, बेसहारा विधवाओं, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगों को पांच बकरियों या भेड़ों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इससे लगभग 30,000 लोगों को फायदा होगा। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नावों के लिए ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।

जेन-जी के लिए योजनाओं की घोषणा जेन-जी के लिए तमिलनाडु सरकार ने अपने पहले बजट में कई खास योजनाएं पेश कीं। इसमें साइकिल वितरण, युवाओं को एआई कौशल प्रशिक्षण और खास शहरी आवास की सुविधा देना शामिल है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 11वीं कक्षा के लगभग 5.32 लाख छात्रों को हेलमेट और पानी की बोतलों के साथ आधुनिक, ब्रांडेड साइकिलें मिलेंगी, जिसके लिए 277 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। तकनीकी जानकारी को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी मद्रास जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर एआई इंडस्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा।

छात्रों के लिए हॉस्टल टीएन-सुदार पहल के तहत सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से 3,200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक लाख बेड वाले 200 इंटीग्रेटेड स्टूडेंट हॉस्टल बनाएगी। इसके अलावा, ‘माय होम’ योजना का मकसद अगले सात वर्षों में चेन्नई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में कम आय वाले परिवारों और युवाओं के लिए एक लाख घर बनाना है।

विपक्ष ने साधा निशाना विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने बजट को ‘बड़ा जीरो’ बताया और शिक्षा के लिए बजट आवंटन में कथित कटौती की आलोचना की। उन्होंने कहा कि डीएमके शासन के दौरान हर साल शिक्षा विभाग के लिए आवंटन को देखें। हमारे नेता एम के स्टालिन ने पिछले बजट में शिक्षा के लिए 48,500 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। अब, इसे कम करते हुए टीवीके सरकार ने इस बार केवल 44,500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। विपक्ष के नेता ने राज्य सरकार पर मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं में केवल दिखावटी बदलाव करने का आरोप लगाया। उदयनिधि ने कहा कि बजट में चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कोई योजना पेश नहीं की गई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लैपटॉप योजना जैसी मौजूदा योजनाओं पर बस अपनी पार्टी का नाम चिपका दिया है।

‘मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए की गिरफ्तारी’ तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि मंगलवार को उनकी गिरफ्तारी कावेरी और मेकेदातु का मुद्दा उठाने से रोकने के लिए ध्यान भटकाने की चाल थी। उन्होंने कहा कि मैंने इन मुद्दों पर सरकार की विफलता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। डीएमके के युवा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। टीवीके सरकार के तहत कई मुद्दे और समस्याएं हैं। कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है। सिर्फ पिछले पांच हफ्तों में हिरासत में पांच मौतें हुई हैं और जाति-आधारित छह हत्याएं हुई हैं।

मुख्य घोषणाएं -सोने की सहायता वाली दो योजनाओं के लिए 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटित

-पहली बार हज यात्रा पर जाने वालों के लिए सब्सिडी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये की जाएगी

-स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ आवंटित

-ड्रग मुक्त तमिलनाडु के लिए 125 करोड़ रुपये आवंटित

-बकरी पालन योजना के तहत पात्र लोगों को सौ प्रतिशत सब्सिडी

-हर वर्ष पात्र दस हजार महिलाओं को गायें दी जाएंगी

-एक हजार नई एसी बसें खरीदी जाएंगी

-डिपो में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल फिटिंग के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित