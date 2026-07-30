Delhi News: एयूसीपीएल समाधान योजना मामले में जीडीए को फटकार

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड (एयूसीपीएल) के लिए समाधान योजना को लागू करने में तत्परता नहीं दिखाने पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जीडीए के अधिकारियों की लापरवाही भरे रवैये के चलते लगभग 1,600 खरीदार फ्लैट पाने के लिए पिछले दो दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायमूर्ति ‌जे.बी. पारदीवाला और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि अंसल अर्बन कॉन्डोमिनियम्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए समाधान योजना को लागू करने के लिए जरूरी मंजूरी देने में जीडीए अधिकारियों की ओर से अनावश्यक देरी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सफल समाधान आवेदक ‘वन सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’ की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। यह अपील नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के 22 अप्रैल, 2024 और 5 फरवरी, 2026 के आदेशों के खिलाफ दाखिल की गई है। अपीलकर्ता कंपनी ने अपील में कहा कि जीडीए द्वारा डेवलपमेंट लाइसेंस का नवीनीकरण न करने और संशोधित बिल्डिंग प्लान को मंजूरी नहीं देने के कारण, इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट्सी कोड (आईबीसी) के तहत मंजूर समाधान योजना को लागू करने में रुकावट आई है। इससे परियोजना का पूरा होने और घर का कब्जा देने में देरी हुई है। पीठ से इसे गंभीरता से लेते हुए जीडीए और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वे प्राधिकरण द्वारा पहले ही भेजे गए प्रस्ताव पर चर्चा करें और डेवलपमेंट लाइसेंस के नवीनीकरण और संशोधित बिल्डिंग प्लान की मंजूरी पर अंतिम निर्णय लें। पीठ ने इसके लिए दो सप्ताह का वक्त दिया और कारण सहित अपना निर्णय पेश करने को कहा है.