Delhi News: सुपरटेक ट्विन टॉवर संबंधी सुनवाई तीन माह तक टली
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के ढहाए जा चुके ट्विन-टावरों में घर खरीदने वालों के पैसे वापस करने की मांग वाली याचिका
Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के ढहाए जा चुके ट्विन-टावरों में घर खरीदने वालों के पैसे वापस करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई तीन माह के लिए स्थगित कर दी है। शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया, जब बताया गया कि घर खरीदारों के दावों को पूरा करने की कोशिशें चल रही हैं जिन्होंने वैकल्पिक फ्लैट आवंटन के विकल्प को नहीं चुना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ को यह भी बताया गया कि घर खरीदारों के दावों को पूरा करने के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए तीन माह का समय दिया जाए।
इसके बाद पीठ ने सुनवाई तीन माह के लिए स्थगित कर दी। घर खरीदारों की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि उन्हें रिफंड नहीं मिल रहा है और आखिरी पेमेंट 2024 में किया गया था। इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिराए जा चुके ट्विन-टावरों के घर खरीदारों को अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा जमा की गई राशि से प्रो-राटा आधार पर रिफंड दिया जाएगा। रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रही है। नोएडा के सेक्टर 93ए में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के ट्विन-टावरों को 28 अगस्त, 2022 को विस्फोटकों का इस्तेमाल करके गिरा दिया गया था।
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