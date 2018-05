दिल्ली में थोड़ी देर बाद तेज हवा के साथ जोरदार बारिश की है संभावना- मौसम विभाग

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के लगते इलाके झज्जर, रोहतक, भिवानी, होडल और पलवल में बुधवार को तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। समाचार एजेंसी एएनआई ने मौसम विभाग के हवाले से यह बताया है। मौसम विभाग के मुताबिक झज्जर, भिवानी और रोहतक में ओला वृष्टि भी हो सकती है।

National capital witnesses sudden change of weather, IMD has predicted that strong winds and rains are expected to hit #Delhi & nearby areas of Jhajjar, Rohtak, Bhiwani, Hodal & Palwal in the next few hours. Visuals from India Gate. pic.twitter.com/25pZXS8xUg