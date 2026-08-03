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Delhi News: खेल कार्यक्रम प्रदूषण के महीनों से पहले खत्म हो जाएंगे

By Hemlata Kaushik
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय को बताया कि सभी दिल्ली राज्य स्कूल खेल (डीएसएसजी) कार्यक्रम अक्तूबर तक खत्म हो जाएंगे।

Delhi News: खेल कार्यक्रम प्रदूषण के महीनों से पहले खत्म हो जाएंगे

Delhi News: नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को उच्च न्यायालय को बताया कि सभी दिल्ली राज्य स्कूल खेल (डीएसएसजी) कार्यक्रम अक्तूबर तक खत्म हो जाएंगे। सरकार के भरोसे और बदले हुए खेल कैलेंडर को रिकॉर्ड करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें ज्यादा प्रदूषण वाले महीनों के दौरान आउटडोर स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के खिलाफ निर्देश देने की मांग की गई थी। यह याचिका नाबालिग छात्रों के एक ग्रुप ने दायर की थी, जिसमें दिल्ली सरकार को सर्दियों के महीनों में आउटडोर स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित न करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

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सर्दियों में दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि इस समय आउटडोर स्पोर्ट्स आयोजित करने से बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं।

Hemlata Kaushik

लेखक के बारे में

Hemlata Kaushik

शॉर्ट बायो : हेमलता कौशिक पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'हिन्दुस्तान' में दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित खबरें करती हैं।


परिचय एवं अनुभव
हेमलता कौशिक को पत्रकारिता में 18 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कोर्ट रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने कई ब्रेकिंग खबरें की हैं।


करियर का सफर (प्रिंट पत्रकारिता)
एचटी में उन्हें कार्य करते हुए 17 वर्ष हो गए हैं। एक वर्ष उन्होंने पंजाब केसरी में कार्य किया है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन(बीजेएमसी), एम ए राजनीति शास्त्र, कानून स्नात्तक (एलएलबी)।


विशेषज्ञता
कानूनी मामले (अदालत की रिपोर्टिंग), उपभोक्ता अधिकार संबंधी मामले, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण(कैट नौकरी संबंधी प्रशासनिक आदेश), दिल्ली महिला आयोग के माध्यम से महिलाओं के हक की लड़ाई व मानवीय पहलु से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर विशेष दृष्टि, दिल्ली सरकार के मध्यस्थता केन्द्र में पारिवारिक विवादों व उनसे परिवार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय पर आधारित मामलों पर विशेष ध्यान। किशोर न्याय बोर्ड में नाबालिगों के आने वाले मामलों पर उनकी मनोस्थिति व बदलती धारणा पर नजर बनाए रखना।

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