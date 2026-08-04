Delhi News: विदेश : श्रीलंका में बारिश-भूस्खलन से छह लोगों की मौत
Delhi News: कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में दो दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। इससे कई क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं।
Delhi News: कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में दो दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। इससे कई क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें छह लोगों की मौत हो गई है और तीन घायल हैं। पुलिस के अनुसार, पोल्पिटिया-मोराहेनागामा इलाके में एक घर पर मिट्टी का ढेर गिरने से तीन महिलाओं और एक युवक की मौत हो गई। वहीं, एक अन्य घटना में एक पुल पार करते समय नदी में गिरने से 53 वर्षीय व्यक्ति और सड़क किनारे एक दुकान पर मिट्टी का ढेर गिरने से 67 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार, तेज बारिश का पांच जिलों में ज्यादा असर है।
इससे यहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इन जिलों में मंगलवार को स्कूल बंद रखे गए थे। करीब दो हजार लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। इसके साथ ही बाढ़ के खतरे को देखते हुए समुद्र के साथ नदियों के किनारे लोगों के नहीं जाने की चेतावनी जारी की गई है।
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