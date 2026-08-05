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Delhi News: ‘सियाम’ को ई-20 रिपोर्ट वापस लेने पर मजबूर किया गया : केजरीवाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ई-20 के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सर

Delhi News: ‘सियाम’ को ई-20 रिपोर्ट वापस लेने पर मजबूर किया गया : केजरीवाल

Delhi News: नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ई-20 के मुद्दे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि सरकार ने ‘सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स’ (सियाम) को ई-20 से जुड़ी अपनी रिपोर्ट वापस लेने को मजबूर किया। केजरीवाल एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि सियाम ने 28 जुलाई को केंद्र को सौंपी रिपोर्ट में कहा था कि ई-20 में क्लोराइड और नमी की अधिक मात्रा से गाड़ियां खराब हो सकती हैं। दावा किया कि केंद्र सरकार ने सियाम को यह रिपोर्ट वापस लेने का दबाव डाला, जिसके बाद सियाम ने कहा कि नतीजों की और जांच की जरूरत है।केजरीवाल

ये भी पढ़ें:सियाम ने पत्र वापस लिया

ने सवाल उठाया कि जब विज्ञान और इंजीनियर कह रहे हैं कि ई-20 नुकसानदायक है तो सरकार इसे जबरदस्ती क्यों थोप रही है। उन्होंने कहा कि ई-20 के इस्तेमाल से ग्राहकों पर आर्थिक बोझ बढ़ जाएगा।

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