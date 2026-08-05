Delhi News: अमृतपाल के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले पर गोलीबारी

Delhi News: रूपनगर, एजेंसी। पंजाब के मोरिंडा के पास ‘रोड रेज’ की घटना के दौरान सांसद अमृतपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले एक व्यक्ति पर गोलियां चलाई गईं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए उन अफवाहों को खारिज कर दिया जिनमें इस घटना को जेल में बंद सांसद से जोड़ा जा रहा था। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार को हुई और आरोपी जसबीर सिंह उर्फ काला को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में पीड़ित व्यक्ति बाल-बाल बच गया। पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रही उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया जिनमें दावा किया जा रहा था कि अमृतपाल के समर्थकों ने पीड़ित वरिंदर सिंह पर हमला किया और उनका अपहरण करने की कोशिश की।