Delhi News: बारापुला, हौजखास समेत कई इलाकों में जाम में फंसे लोग

Delhi News: -शुक्रवार शाम से रात तक जाम लगने की शिकायतें ट्रैफिक पुलिस को मिलीं-गाड़ी खराब होने, वीवीआईपी काफिलों के गुजरने व हादसों की वजह से लगा जाम नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को शाम से रात तक के कई इलाकों में भीषण जाम लगा रहा, जिससे वाहन चालक लंबे वक्त तक सड़कों पर फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस के हेल्पलाइन नंबरों और सोशल मीडिया हैंडल पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की मानें तो गाड़ियों के खराब होने, वीवीआईपी मूवमेंट और हादसों के चलते यह स्थिति बनी。

जाम की मुख्य वजहें

सराय काले खां बारापुला फ्लाईओवर से त्यागराज स्टेडियम के बीच शाम को जाम लगा। वीवीआईपी लोगों के लिए रूट लगा होने कारण यातायात व्यवस्था बिगड़ी। इसी तरह हौजखास क्षेत्र में कूड़े का ट्रक खराब होने से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के कारण वाहन बेतरतीब तरीके से चलने लगे। आसपास की सड़कों समेत रिंग रोड आईआईटी दिल्ली के रास्ते तक वाहनों की गति धीमी हो गई। वहीं, लोधी गार्डन क्षेत्र में आईआईसीसी गोलचक्कर पर जाम के कारण एक घंटे तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। राजौरी गार्डन रेड लाइट पर भी पंद्रह मिनट से अधिक समय तक ट्रैफिक थमा रहा। द्वारका स्थित यशोभूमि गोलचक्कर के वास भयंकर जाम रहा। एक व्यक्ति ने ट्रैफिक पुलिस के एक्स हैंडल पर शिकायत कर बताया कि वह एक घंटे से अधिक समय से फंसे हुए हैं। देर शाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से सराय कालेखां जाने वाले बारापुला फ्लाईओवर के कैरिजवे पर दो कारों में टक्कर होने से कारण व्यवधान पड़ा, जब तक उनको हटवाया गया वाहनों की लंबी कतार लग गई।रात के वक्त दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर भी करीब चालीस मिनट तक वाहन रेंगते नजर आए, जबकि तीन मूर्ति चौक पर भी भारी जाम की सूचना मिली। साउथ एवेन्यू की ओर से आने वाले वाहन चालकों को चालीस से पचास मिनट तक इंतजार करना पड़ा। इस तरफ वीवीआईपी मूवमेंट के चलते आम यातायात को रोका गया। इसके अलावा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास भी सड़कों पर भारी दबाव देखा गया।