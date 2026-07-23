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Delhi News: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में अनियमितता पर तलाशी अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता को लेकर पुलिस ने गुरुवार को राज्य के कई जिलों के स्थानीय निकाय

Delhi News: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में अनियमितता पर तलाशी अभियान

Delhi News: पश्चिम बंगाल के कई जिलों में एक साथ कार्रवाई कई दस्तावेज जब्त कर जांच की जा रहीकोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता को लेकर पुलिस ने गुरुवार को राज्य के कई जिलों के स्थानीय निकाय में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह अभियान कोलकाता, बीरभूभि, कूचबिहार, पश्चिम बर्धमान, हुगली, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों में चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) मुख्यालय और उसके कार्यालय-1, 2 और 10 में तलाशी ली। इसके साथ ही जांचकर्ताओं ने जन्म-मृत्यु रजिस्टर की जांच की। कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाले और कई श्मशान घाटों से दस्तावेज एकत्र किए।

एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। जरूरी रिकॉर्ड एकत्र किए जा रहे हैं। पुलिस ने बीरभूम जिले की सिउड़ी, रामपुरहाट और दुबराजपुर नगरपालिकाओं में भी तलाशी ली। इन नगर पालिकाओं पर आरोप था कि पिछले विधानसभा चुनाव से पहले नियमों का उल्लंघन कर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसी तरह पश्चिम बर्धमान जिले के कुल्टी, पूर्व बर्धमान जिले की कटवा नगरपालिका और हुगली की चिनसुराह और बैद्यबाटी नगर पालिकाओं में भी तलाशी ली गई। दक्षिण 24 परगना की डायमंड हार्बर नगरपालिका और उत्तर 24 परगना के देगंगा ब्लॉक की 13 पंचायतों में भी जांच अभियान चला।

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