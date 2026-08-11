Delhi News: पंजाब कांग्रेस में कलह, 15 विधायकों ने राहुल से समय मांगा

Delhi News: - विधायक ने मुलाकात के लिए पत्र भेजने की पुष्टि की चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के 15 विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात का समय मांगा है। पार्टी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी के साथ बैठक में पार्टी नेताओं के बीच चल रही खींचतान का मुद्दा उठ सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। एक कांग्रेस विधायक ने मुलाकात के लिए पत्र भेजे जाने की पुष्टि की है। हालांकि, उन्होंने बैठक के उद्देश्य के बारे में जानकारी नहीं दी।

गुटबाजी की समस्या

पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से गुटबाजी चल रही है। पार्टी नेतृत्व कई बार संगठन में एकता मजबूत करने की बात कह चुका है। इसके बावजूद नेताओं के बीच मतभेद सामने आते रहे हैं। विवाद उस समय खुलकर सामने आया जब कांग्रेस नेतृत्व ने एक जुलाई को अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने का फैसला किया। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी की चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 31 जुलाई से 8 अगस्त तक चले ‘हर बूथ, कांग्रेस मजबूत’ अभियान के दौरान भी गुटबाजी खुलकर दिखी। कई बैठकों में चन्नी के समर्थकों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। कुछ जगहों पर चन्नी और वड़िंग के समर्थकों के बीच तीखी बहस भी हुई।