Delhi News: सीजेपी ने बाड़मेर में छात्र प्रदर्शन का समर्थन किया
Delhi News: जोधपुर में, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बाड़मेर के सरकारी स्कूल के छात्रों के शिक्षकों की कमी के खिलाफ प्रदर्शन का समर्थन किया। छात्रों ने अपने अधिकारों की मांग की है और यह बताया कि शिक्षकों की कमी उनके शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का महत्व बताया।
Delhi News: जोधपुर, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने राजस्थान के बाड़मेर में एक सरकारी स्कूल के छात्रों के विरोध का समर्थन किया है। इन छात्रों ने हाल ही में टीचरों की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। रांका ने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। एक्स पर प्रदर्शन का वीडियो साझा करते हुए रांका ने लिखा, ‘हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते।’ उन्होंने छात्रों की सराहना करते हुए लिखा कि यह हमारा देश है, जिसे हम सब मिलकर ठीक करेंगे। बता दें कि सोलंकियों की ढाणी बांकलपुरा के सरकारी स्कूल के छात्रों ने 27 जुलाई को अपने माता-पिता के साथ स्कूल के बाहर धरना दिया था।
उनका आरोप था कि शिक्षकों की कमी से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।
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