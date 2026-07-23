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Delhi News: कनॉट प्लेस की दुकानों से रौनक गायब

By Sanjay Kushwaha
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों का कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। दुकानों की बिक्री 20 फीसदी से भी कम रह गई है, जबकि जनपथ मार्केट और पालिका बाजार में ग्राहक नहीं के बराबर हैं। छात्र प्रदर्शन के दौरान हुए टकरावों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।

Delhi News: कनॉट प्लेस की दुकानों से रौनक गायब

Delhi News: प्रदर्शन के चलते कारोबार करीब 20 फीसदी रह गया नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता

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प्रदर्शन का प्रभाव

जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन और बार-बार बनने वाली टकराव की स्थिति का असर कनॉट प्लेस व आसपास के बाजारों पर भी हुआ है। दुकानों की रौनक गायब हो गई है और कारोबार बीस फीसदी से भी कम रह गया है। जबकि हर समय भीड़-भाड़ वाला जनपथ मार्केट लगभग पूरी तरह से बंद है।

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छात्रों का जुलूस

पालिका बाजार में भी लोगों का आगमन नहीं के बराबर ही रह गया है। गुरुवार को भी प्रदर्शन के दौरान छात्र एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जुलूस निकालते रहे और बीच-बीच में उनके समर्थक भी जुटे। इस दौरान बार-बार सुरक्षाबलों और छात्रों के बीच टकराव की स्थिति भी बन रही है।

कनॉट प्लेस की स्थिति

इस सबका व्यापक असर कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों पर साफ देखने को मिल रहा है। अपने रेस्टोरेंट, बार और पब के चलते हमेशा गुलजार रहने वाले कनॉट प्लेस में इस समय रौनक नहीं है। जबकि, खरीदारी करने के लिए भी दुकानों पर बहुत ही कम लोगों का आना हो रहा है। कनॉट प्लेस की दुकानदारों की एसोसिएशन नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्य अमित गुप्ता बताते हैं कि रेस्टोरेंट-पब और बार में तो कारोबार लगभग नहीं के बराबर रह गया है। मोटा-मोटी देखें तो कारोबार का अस्सी फीसदी तक नुकसान हुआ है। कनॉट प्लेस में 18 सौं से लेकर दो हजार तक दुकानें, रेस्टोरेंट-पब-बॉर और कार्यालय हैं।

जनपथ मार्केट

कनॉट प्लेस स्थित जनपथ मार्केट, जो सस्ते और ट्रेंडी फैशन परिधानों के लिए प्रसिद्ध है, इन दिनों वीरान है। सामान्य दिनों में यहां युवाओं और छात्रों सहित बड़ी संख्या में खरीदार पहुंचते हैं, लेकिन 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई हिंसक झड़पों के बाद बाजार का कारोबार लगभग ठप हो गया है। अधिकांश दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं क्योंकि ग्राहकों की आवाजाही बेहद कम हो गई है। करीब 300 दुकानों वाले इस बाजार के व्यापारियों का कहना है कि बिक्री रुकने से कर्मचारियों और छोटे कारोबारियों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

पालिका बाजार की स्थिति

कनॉट प्लेस स्थित पालिका बाजार सस्ते फैशन परिधानों और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है। भूमिगत बनी इस बाजार की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या बेहद कम है, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। पालिका बाजार शॉपकीपर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बलजीत सिंह कोहली ने बताया कि बाजार का कारोबार मुख्य रूप से पर्यटकों पर निर्भर है। उनका कहना है कि मौजूदा हालात का असर लंबे समय तक रह सकता है। विवाद समाप्त होने के बाद भी पर्यटकों की आवाजाही सामान्य होने में समय लगेगा। यहां करीब 300 छोटी-बड़ी दुकानें हैं.

सामान्य प्रश्न

कनॉट प्लेस में कारोबार में कितने फीसदी की गिरावट आई है?
कनॉट प्लेस में कारोबार का अस्सी फीसदी तक नुकसान हुआ है।
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Sanjay Kushwaha

लेखक के बारे में

Sanjay Kushwaha

शॉर्ट बायो : संजय कुशवाहा पिछले 21 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में पर्यावरण एवं वन्य जीव, मौसम, विधानसभा जैसी महत्वपूर्ण बीट की कवरेज कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभवः
संजय कुशवाहा पत्रकारिता और लेखन जगत में एक प्रतिष्ठित नाम है, जिन्हें पत्रकारिता में 21 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स समूह) में बतौर प्रमुख संवाददाता कार्यरत हैं। अपनी इस भूमिका के अंतर्गत वे दिल्ली में अलग-अलग विभागों की खबरें रिपोर्ट करते हैं। उनकी खबरों में पर्यावरण, वन्यजीव, मौसम और राजनीति के विविध रंगों को पहचाना जा सकता है।


करियर का सफरः
संजय कुशवाहा यूं तो कॉलेज के दिनों से विविध लेखन करते रहे और विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में छपते भी रहे। वर्ष 2005 से दैनिक भास्कर सोनीपत, फिर अमर उजाला देहरादून और फिर दैनिक जागरण देहरादून में काम किया। वर्ष 2011 से हिन्दुस्तान दिल्ली में रिपोर्टिंग टीम का हिस्सा हैं। लंबे पत्रकारीय जीवन में संजय कुशवाहा ने साहित्य, संस्कृति, नगर निगम से लेकर अपराध और राजनीति तक की कवरेज की है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमिः
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई करने वाले संजय कुशवाहा को किताबें पढ़ना बेहद पसंद रहा है। खासतौर पर साहित्य, इतिहास और वन्य जीव के बारे में उन्होंने स्वतंत्र अध्ययन किया है।


पत्रकारीय दृष्टिकोणः
दिल्ली के पर्यावरण, प्रदूषण की समस्या, मौसम चक्र, वन्य जीवन, जंगल आदि की विशेष समझ। दिल्ली विधानसभा और कांग्रेस पार्टी की रिपोर्टिंग। स्थानीय निकाय एनडीएमसी की रिपोर्टिंग।


विशेषज्ञताः
साहित्य, संस्कृति, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन
राजनीति, विधानसभा, कांग्रेस पार्टी
स्थानीय निकाय एनडीएमसी, दिल्ली नगर निगम

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