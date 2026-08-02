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Delhi News: खेल : प्रवीण का रजत बना गांव के लिए प्रेरणा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: तिरुवरुर (तमिलनाडु), एजेंसी। सेट्टीसथिरम गांव में दिहाड़ी पर खेतों में काम करने वाले मजदूर के

Delhi News: खेल : प्रवीण का रजत बना गांव के लिए प्रेरणा

Delhi News: तिरुवरुर (तमिलनाडु), एजेंसी। सेट्टीसथिरम गांव में दिहाड़ी पर खेतों में काम करने वाले मजदूर के साधारण घर में शनिवार को जश्न माहौल था। उनके बेटे प्रवीण चित्रावेल ने राष्ट्रमंडल खेलों की त्रिकूद स्पर्धा में रजत पदक जो जीता था। प्रवीण के पिता चित्रावेल ने बेटे की इस उपलब्धि पर फक्र महसूस करते हुए परिवार के संघर्षपूर्ण सफर को याद किया। उन्होंने प्रवीण की सफलता का श्रेय पूरे गांव को दिया। उन्होंने कहा, इस गांव के युवाओं ने उसे अपने बच्चे की तरह प्रोत्साहित किया। शिक्षकों, रिश्तेदारों और पूरे गांव ने मुझे उन तरीकों से मार्गदर्शन दिया, जिनके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं थी।

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उनकी मदद से मेरा बेटा लगातार आगे बढ़ता गया। उन्होंने कहा, मैं खेतों में एक दिहाड़ी मजदूर हूं। मैंने दिहाड़ी मजदूरी से होने वाली कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया और उनके सपनों को पूरा करने में हरसंभव सहयोग दिया। मैं जहां भी जाता था, उसे अपनी साइकिल पर साथ लेकर जाता था। मैंने उसे धीरे-धीरे दुनिया दिखाई और वह कदम-दर-कदम आगे बढ़ता गया, अंततः अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया।प्रवीण ने शनिवार को कड़ाके की ठंड के बीच 16.58 मीटर की सर्वश्रेष्ठ कूद लगाकर रजत पदक अपने नाम किया। वह बेहद मामूली अंतर से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। करीबी मुकाबले का जिक्र करते हुए उनके पिता ने कहा कि परिवार को स्वर्ण की उम्मीद थी, लेकिन बेटे की उपलब्धि पर उन्हें बेहद गर्व है। वह बहुत मामूली अंतर से स्वर्ण से चूक गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगली बार मेरा निश्चित रूप से स्वर्ण पदक जीतेगा। चित्रावेल की बेटी एक शिक्षिका है और दोनों बेटे एथलीट हैं।

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