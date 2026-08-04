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Delhi News: इंफो::तमिलनाडु की राजनीति में विपक्ष पर कार्रवाई का पुराना इतिहास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: नोट: तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी वाली खबर के साथ लगाएं नई

Delhi News: इंफो::तमिलनाडु की राजनीति में विपक्ष पर कार्रवाई का पुराना इतिहास

Delhi News: नोट: तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी वाली खबर के साथ लगाएं नई दिल्ली, एजेंसी। तमिलनाडु की राजनीति में सत्तारूढ़ दल द्वारा विपक्षी नेताओं पर पुलिस व कानूनी कार्रवाई करने, मुकदमे दर्ज करने और गिरफ्तारी करने का पुराना इतिहास रहा है। विशेष रूप से डीएमके और एआईडीएमके के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कई मामले सामने आए हैं।

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करुणानिधि की आधी रात को गिरफ्तारी

तमिलनाडु के इतिहास की सबसे विवादित राजनीतिक कार्रवाइयों में इसे माना जाता है। जून 2001 में जे. जयललिता की एआईएडीएमके सरकार ने डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि को चेन्नई में उनके घर से आधी रात गिरफ्तार करवाया था। उनपर चेन्नई में फ्लाईओवरों के निर्माण में 12 करोड़ रुपये के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। टीवी पर करुणानिधि को घसीटे जाने के फुटेज प्रसारित होने के बाद देश भर में हंगामा हुआ था।

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एम.के. स्टालिन पर कार्रवाई

2001 के उसी फ्लाईओवर मामले में एम.के. स्टालिन (जो उस समय चेन्नई के मेयर और विपक्षी विधायक थे) ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया था और उन्हें जेल भेजा गया था। तमिलनाडु विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान हंगामे को लेकर एम.के. स्टालिन और डीएमके विधायकों को 2017 में पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने मरीना बीच पर विरोध प्रदर्शन भी किया था।

जे. जयललिता पर मुकदमे

1996 में जब एम. करुणानिधि के नेतृत्व में डीएमके सत्ता में आई, तो तत्कालीन विपक्षी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज किए गए। दिसंबर 1996 में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय ने जयललिता को उनके आवास से गिरफ्तार किया।

कलर टीवी घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में 27 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था।

विपक्षी विधायकों अन्य नेताओं पर हुई कार्रवाई

पिछले कुछ वर्षों के दौरान भी राज्य सरकार और पुलिस द्वारा विपक्षी नेताओं व प्रवक्ताओं पर मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले महीने डीएमके के विलाथिकुलम विधायक जीवी मार्कंडयन को सीएम के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पार्टी ने इसकी निंदा की थी।

वी. सेंथिल बालाजी (पूर्व मंत्री व वरिष्ठ डीएमके नेता)

चुनाव के बाद सरकार गठन के समय विधायकों की खरीद-फरोख्त में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय शराब निगम में कथित अनियमितताओं को लेकर अलग से मामला दर्ज किया है और उनके आवास पर छापेमारी की।

उदयनिधि का विवादित टिप्पणियों से नाता

उदयनिधि विवादित टिप्पणी करते रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पूर्व सीएम पलानीस्वामी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वी.के. शशिकला के पैर छूने और सत्ता पाने के लिए एक लाश की तरह रेंगते हुए काम किया।

तमिलनाडु में सत्ता बदलने पर हर बार हुई कार्रवाई

1991: सत्ता में आते ही जयललिता सरकार ने करुणानिधि की 1989–1991 की पिछली डीएमके सरकार की विभिन्न नीतियों, योजनाओं और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की जांच के लिए आयोग गठित किए। मानहानि और भ्रष्टाचार के मुकदे हुए।

1996: जयललिता सरकार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करुणानिधि ने जयललिता, वी.के. शशिकला और उनके मंत्रियों पर मुकदमे दर्ज करवाए और दिसंबर 1996 में जयललिता को जेल भेजा गया।

2001:एआईएडीएमके सरकार द्वारा एम. करुणानिधि की आधी रात गिरफ्तारी

2006: एआईएडीएमके शासन (2001-2006) में मंत्री रहे कई दिग्गज नेताओं के परिसरों पर सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय ने छापेमारी की और प्राथमिकी दर्ज की।

2011:डीएमके के कई नेताओं और मंत्री जिनमें पूर्व मंत्री वीरपांडी एस. अरुमुगम को जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

पूर्व परिवहन मंत्री केएननेहरू, के पोनमुडी पर प्राथमिकी हुई।

2021: पूर्व परिवहन और स्वास्थ्य मंत्री एम.आर. विजयभास्कर,बिजली मंत्री पी तंगमणि सहित कई मंत्रियों पर आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों में कार्रवाई।

सामान्य प्रश्न

उदयनिधि स्टालिन पर आरोप क्या हैं?
उदयनिधि विवादित टिप्पणी करते रहे हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने पूर्व सीएम पलानीस्वामी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वी.के. शशिकला के पैर छूने और सत्ता पाने के लिए एक लाश की तरह रेंगते हुए काम किया।
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