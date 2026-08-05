Delhi News: पेपर लीक का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल
Delhi News: चंडीगढ़ में, पंजाब यूथ कांग्रेस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक के विरोध में विधानसभा की ओर मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। राज्य शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग के बीच कई प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए।
Delhi News: चंडीगढ़, एजेंसी। पुलिस ने पेपर लीक का विरोध कर रहे पंजाब यूथ कांग्रेस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं को पंजाब विधानसभा की ओर मार्च करने से रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी राज्य के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पंजाब यूथ कांग्रेस के सदस्य चंडीगढ़ के सेक्टर-15 में राज्य कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमा हुए और विधानसभा का घेराव करने के लिए मार्च करने की योजना बना रहे थे। इस दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए और इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया।
जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया। दूसरी ओर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के कार्यकर्ता सेक्टर-25 में रैली ग्राउंड के पास जमा हुए और विधानसभा तक मार्च करने की योजना बनाई। पुलिस ने रैली ग्राउंड के पास बैरिकेड्स लगाए थे और प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर बढ़ने से रोक दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की, तो उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।
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