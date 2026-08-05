Delhi News: मुंबई : भाई-बहन से लाखों रुपये ठगने के आरोप में दो गिरफ्तार
Delhi News: पुलिस ने मुंबई में भाई-बहन से 77 लाख रुपये ठगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फ्लैट बेचने का वादा किया था। मामला पिछले सात महीनों से चल रहा था, जब भाई-बहन ने शिकायत दर्ज कराई।
Delhi News: पुलिस ने भाई-बहन से लाखों रुपये ठगने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, दोनों मुंबई में स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (एसआरए) प्रोजेक्ट में दो फ्लैट बेचने के नाम पर 77 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में पिछले सात महीनों से फरार थे। मलाड के रहने वाले एक व्यक्ति और उनकी बहन ने पुलिस से शिकायत की कि एसआरए के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दो सस्ते फ्लैट बेचने के वादे के तहत उनसे 77.67 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। अधिकारी ने बताया कि महिला का बेटा एक आरोपी से जिम में मिला था।
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