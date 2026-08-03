खिलाड़ियों के प्रदर्शन की प्रधानमंत्री ने तारीफ की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल के प्रदर्शन की तारीफ की है। भारत ने 13 गोल्ड मेडल सहित 39 मेडल जीते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत की खेल यात्रा का अहम अध्याय बताया और बॉक्सिंग में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे दल के प्रदर्शन पर गर्व है। खुशी है कि भारत ने 13 गोल्ड मेडल समेत 39 मेडल जीते हैं। मेडल जीतने वालों को बधाई। खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और लगन दिखाई। उनकी कड़ी मेहनत हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेगी।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को भारत की खेल यात्रा में एक अहम अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा।
राजनाथ सिंह ने कहा कि देश बॉक्सिंग मेडल टेबल में सबसे ऊपर रहा और इस खेल में कॉमनवेल्थ गेम्स का अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया।
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