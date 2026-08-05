Delhi News: गांव की आबादी 627 और जुर्माना 58 लाख का

Delhi News: लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के कॉट्सवोल्ड में स्थित बाइबरी गांव अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है। सिर्फ 627 लोगों की आबादी वाले इस गांव में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के कारण पार्किंग की समस्या बढ़ गई है और अब गांव ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से लाखों रुपये का जुर्माना वसूला है। 2025 में बाइबरी में गलत पार्किंग के लिए लगाए गए जुर्माने से करीब 45 हजार पाउंड यानी लगभग 58 लाख रुपये की कमाई हुई। पर्यटक अक्सर स्थानीय लोगों के घरों के बाहर, फुटपाथ और प्रतिबंधित जगहों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे गांव के लोगों को परेशानी होती है। बाइबरी को 2025 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे खूबसूरत गांवों में शामिल किया था। यहां 17वीं सदी के पुराने कॉटेज और सुंदर प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं。