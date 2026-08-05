Delhi News: गांव की आबादी 627 और जुर्माना 58 लाख का
Delhi News: ब्रिटेन के कॉट्सवोल्ड में बाइबरी गांव पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध है। यहां बढ़ती पार्किंग समस्याओं के चलते प्रशासन ने गलत पार्किंग पर लाखों रुपये का जुर्माना वसूला है। 2025 में बाइबरी को सबसे खूबसूरत गांवों में से एक करार दिया गया। अब 'पे-एंड-डिस्प्ले' पार्किंग व्यवस्था लाने की योजना है।
Delhi News: लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के कॉट्सवोल्ड में स्थित बाइबरी गांव अपनी खूबसूरती के लिए दुनियाभर में मशहूर है। सिर्फ 627 लोगों की आबादी वाले इस गांव में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ के कारण पार्किंग की समस्या बढ़ गई है और अब गांव ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों से लाखों रुपये का जुर्माना वसूला है। 2025 में बाइबरी में गलत पार्किंग के लिए लगाए गए जुर्माने से करीब 45 हजार पाउंड यानी लगभग 58 लाख रुपये की कमाई हुई। पर्यटक अक्सर स्थानीय लोगों के घरों के बाहर, फुटपाथ और प्रतिबंधित जगहों पर गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे गांव के लोगों को परेशानी होती है। बाइबरी को 2025 में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे खूबसूरत गांवों में शामिल किया था। यहां 17वीं सदी के पुराने कॉटेज और सुंदर प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को आकर्षित करते हैं。
पेड पार्किंग व्यवस्था पर जोर
यातायात नियमों को लागू करने का खर्च इस जुर्माने की कमाई से ज्यादा आ रहा है, इसलिए अब प्रशासन मार्च से अक्तूबर के बीच 'पे-एंड-डिस्प्ले' (पेड पार्किंग) व्यवस्था शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे दो घंटे के लिए 6 से 7 पाउंड शुल्क लिया जाएगा। बता दें कि यहां पर परिवहन नियम तोड़ने पर 35 से 70 पाउंड का जुर्माना लगाया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।