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Delhi News: पीएफआई कार्यालय वाले भवन से कुर्की हटाने का आदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: केरल की कोच्चि स्थित विशेष एनआईए अदालत ने कन्नूर के उस भवन से कुर्की हटाने का आदेश दिया है, जहां पहले प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई)

Delhi News: पीएफआई कार्यालय वाले भवन से कुर्की हटाने का आदेश

Delhi News: कोच्चि, एजेंसी। केरल की कोच्चि स्थित विशेष एनआईए अदालत ने कन्नूर के उस भवन से कुर्की हटाने का आदेश दिया है, जहां पहले प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) का कार्यालय चलता था। यह आदेश विशेष एनआईए अदालत के न्यायाधीश पी.के. मोहनदास ने भवन के मालिक अब्दुल सलाम मदाथिल और सुलैखाबी की अपील पर दिया। दोनों ने अदालत में भवन की कुर्की को चुनौती दी थी। यह भवन दिसंबर 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत कुर्क किया गया था। उसी वर्ष केंद्र सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया था, जिसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने संगठन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

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याचिकाकर्ताओं का कहना था कि कुर्की का आदेश पारित होने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी आजीविका इस भवन से मिलने वाले किराये पर निर्भर है।

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