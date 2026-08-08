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Delhi News: बेंगलुरु पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन मुक्त’

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: - व्हाइटफील्ड डिवीजन में करीब 40 संदिग्ध लोगों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिएबेंगलुरु पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन मुक्त’

Delhi News: बेंगलुरु पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए शुरू किया ‘ऑपरेशन मुक्त’

Delhi News: - व्हाइटफील्ड डिवीजन में करीब 40 संदिग्ध लोगों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए हिरासत में लिया - चार लोगों की पहचान दस्तावेजों के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई, अन्य की जांच जारी

विशेष अभियान की शुरुआत

बेंगलुरु, एजेंसी। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में रह रहे संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए शनिवार को विशेष अभियान ‘ऑपरेशन मुक्त’ शुरू किया। इसके साथ ही ‘व्हाइटफील्ड डिवीजन’ में 30 से अधिक स्थानों एवं ‘इलेक्ट्रॉनिक सिटी’ इलाके में कई जगहों पर तलाशी अभियान संचालित किया।

पुलिस उपायुक्त का बयान

व्हाइटफील्ड के पुलिस उपायुक्त सैदुल्ला अदावत ने बताया कि यह अभियान बेंगलुरु सिटी आयुक्त के निर्देश पर संचालित किया जा रहा है और इसमें अकेले व्हाइटफील्ड डिवीजन में 500 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल हैं। उन्होंने कहा, बेंगलुरु सिटी पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पूरे शहर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केवल व्हाइटफील्ड डिवीजन में ही 500 से अधिक कर्मचारी और अधिकारी इस अभियान में शामिल हैं। यह वास्तव में एक निरंतर और नियमित प्रक्रिया है।

दस्तावेजों की जांच

अधिकारी ने बताया कि सभी पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 30 से अधिक स्थानों पर लोगों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर हमें कोई संदिग्ध लगता है तो हम उसके दस्तावेजों की जांच करेंगे और उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी जुटाएंगे।

तलाशी का क्षेत्र

पुलिस सूत्रों के अनुसार व्हाइटफील्ड, वरथुर, कडुगोडी, बालागेरे रोड, बेलंदूर, मराठाहल्ली, महादेवपुरा ,हेब्बागोडी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाकों में तलाशी ली गई। व्हाइटफील्ड के छह थाना क्षेत्रों के तहत करीब 30 स्थानों और इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 15 से 20 स्थानों पर तलाशी ली गई। व्हाइटफील्ड डिवीजन में करीब 40 संदिग्ध लोगों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए हिरासत में लिया गया। इनमें से चार लोगों की पहचान दस्तावेजों के आधार पर बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में हुई है। अन्य लोगों के दस्तावेजों की जांच जारी है।

कानूनी प्रक्रिया

डीसीपी ने कहा, अगर हमें कोई पहचान पत्र या ऐसा दस्तावेज मिलता है जिससे पता चलता है कि व्यक्ति किसी दूसरे देश का नागरिक है तो हम इसकी जानकारी विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को देंगे। वहां से निर्वासन आदेश मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्हें उनके देशों में भेजा जाएगा। झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों से आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र सहित पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं मिले या जो संदिग्ध पाए गए, उन्हें पूछताछ के लिए थानों में ले जाया गया।

सामान्य प्रश्न

क्या अभियान का नाम 'ऑपरेशन मुक्त' है?
हां, अभियान का नाम 'ऑपरेशन मुक्त' है।
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