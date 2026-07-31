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Delhi News: जयपुर में पानी की टंकी पर डटे एनएसयूआई नेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: जयपुर में एनएसयूआई के तीन नेता छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर धरने पर बैठे हैं। इन नेताओं ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की है, जिससे वे टंकी से नीचे उतरने को तैयार नहीं हैं।

Delhi News: जयपुर में पानी की टंकी पर डटे एनएसयूआई नेता

Delhi News: जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में छात्रसंघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के तीन नेता जयपुर स्थित पानी की टंकी पर दूसरे दिन शुक्रवार को भी धरने पर बैठे रहे। प्रदर्शनकारी विजयपाल, वियोना जाट और कौशेन खान गुरुवार को गांधीनगर रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित एक पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। जिला प्रशासन और पुलिस ने फोन से कई बार तीनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं हुए। टंकी के पास पुलिस तैनात है। एनएसयूआई कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी जमा हैं। एनएसयूआई के प्रवक्ता रमेश भाटी ने बताया कि राज्य सरकार ने छात्र नेताओं से बातचीत नहीं की है, ऐसे में प्रदर्शनकारी टंकी पर ही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे।

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