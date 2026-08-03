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Delhi News: नजफगढ़ ड्रेन पर बनेगा नया एफओबी, पुरानों का होगा ऑडिट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: नई दिल्ली में नजफगढ़ ड्रेन पर नया फुटओवर ब्रिज का कार्य शुरू किया गया। पुल का निर्माण स्थानीय निवासियों की मांग पर किया जा रहा है, जिससे हजारों लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। मंत्री ने पुलों की सुरक्षा की आवश्यकताओं पर भी जोर दिया।

Delhi News: नजफगढ़ ड्रेन पर बनेगा नया एफओबी, पुरानों का होगा ऑडिट

Delhi News: नई दिल्ली प्रमुख संवाददाता नजफगढ़ ड्रेन पर नया फुटओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने के कार्य का सोमवार को लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने शुभारंभ किया। स्थानीय लोगों की वर्षों से यहां एफओबी बनाने की मांग थी। लगभग सात माह में पूरा होने वाला यह पुल हजारों लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगा। मंत्री ने दिल्ली के विभिन्न पुलों एवं फ्लाईओवरों के व्यापक ऑडिट कराने की बात भी इस दौरान कही। शुभारंभ के अवसर पर मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह परियोजना दिल्ली सरकार की नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह नया फुटब्रिज गुड़ मंडी, राजपुरा, रूप नगर, मुखर्जी नगर और यमुना मार्ग को आपस में जोड़ेगा। इसके बनने से विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, कार्यालय जाने वाले लोगों तथा स्थानीय निवासियों को लंबे समय से चली आ रही आवागमन की कठिनाइयों से राहत मिलेगी。

पुल दुर्घटनाओं की समीक्षा

उन्होंने कुछ महीने पहले हुई पुल दुर्घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि राजधानी में पुलों की नियमित संरचनात्मक जांच बेहद आवश्यक है। पिछली सरकार के दौरान पुलों का कोई व्यापक सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण संरचनाओं की समय पर जांच नहीं हो सकी।

सुरक्षा की सुनिश्चितता

आज दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पुलों, फ्लाईओवरों और फुटओवर ब्रिजों का व्यापक ऑडिट करा रही है ताकि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नया फुटओवर ब्रिज कब शुरू किया गया?
नया फुटओवर ब्रिज का कार्य सोमवार को शुरू किया गया।
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