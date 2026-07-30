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Delhi News: काम की खबर: 1 अगस्त को लगेगा एनडीएमसी का 'सुविधा शिविर'

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता एनडीएमसी का मासिक 'सुविधा शिविर' 1 अगस्त (शनिवार) को

Delhi News: काम की खबर: 1 अगस्त को लगेगा एनडीएमसी का 'सुविधा शिविर'

Delhi News: नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता एनडीएमसी का मासिक 'सुविधा शिविर' 1 अगस्त (शनिवार) को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर, जय सिंह रोड में आयोजित होगा। शिविर में नए बिजली कनेक्शन, लोड बढ़ाने-घटाने, संपत्ति कर, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, जलभराव, सड़क रखरखाव, पेंशन, बारात घर व पार्क बुकिंग समेत विभिन्न नागरिक सेवाओं से जुड़ी शिकायतों और आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे।

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