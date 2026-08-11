Delhi News: मुख्य मार्गों को कांवड़ का रास्ता बनाने से जाम से जूझी दिल्ली

मानसून सीजन को देखते हुए भी कोई विशेष बंदोबस्त नहीं था। नतीजा यह हुआ कि दफ्तर जाने वाले, स्कूली के बच्चे व आपूर्ति सेवा में लगे वाहन घंटों जाम में फंसे रहे।एनएस-नौ, शाहदरा जीटी रोड, वजीराबाद रोड, एनएच-48, कालिंदी कुंज, मथुरा रोड, सराय काले खां रिंग रोड, चिराग दिल्ली फ्लाईओवर, न्यू रोहतक रोड पहले से जाम ग्रस्त हैं। सामान्य दिनों में इनसे गुजरते वक्त वाहन चालकों को मशक्कत करनी पड़ती है। ऐसे मार्गों पर कांवड़ रूट बनाने के साथ इन पर जगह-जगह कांवड़ शिविर लगाए गए थे। ऐसे में इन सड़कों पर कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था बद से बदतर हो गई। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 3-4 वर्षों के अनुभवों से भी सबक नहीं लिया, जिसका खामियाजा जाम में फंस कर लोगों को भुगतना पड़ा। विशेषज्ञों की मानें तो इनकी सहायक सड़कों या ऐसे मार्गों को कांवड़ रूट बनाना चाहिए, जिन पर वाहनों का दबाव कम रहता है।नियमों का पालन नहीं करा पाई पुलिससबसे गंभीर बात यह रही कि जिन मार्गों को कांवड़ यात्रा के लिए तय किया गया था, वहां नियमों का पालन कराने में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह नाकाम साबित हुई। कांवड़ियों के जत्थे सड़क के दोनों तरफ फैलकर चलते रहे, जिससे सामान्य वाहनों के लिए जगह ही नहीं बची। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद तो रहे, लेकिन भीड़ को अनुशासित करने या यातायात की सुगमता बनाए रखने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाते नहीं दिखे। इसी तरह कांवड़ शिवरों के बाहर वाहन जुटने दिए गए, जिससे यातायात व्यवस्था बिगड़ी रही।कागजों तक रहा एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधबड़ी लापरवाही उन मार्गों पर देखने को मिली, जिन्हें कांवड़ियों के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया था। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पैदल और मोटरसाइकिल पर कांवड़िये को जाने की इजाजत नहीं थी। कागजों में इसे लागू किया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस ने इसे रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक्सप्रेसवे पर सिर्फ एक बोर्ड लगाकर प्रतिबंध की औपचारिकता निभा दी गई, जबकि कांवड़िए बेरोकटोक इन रास्तों से गुजरते रहे। इसका सीधा असर आम लोगों की आवाजाही पर पड़ा। एक्सप्रेसवे पर तो बीते दिनों कांवड़ियों के वाहनों और इनके सड़क पर ही रूकने की वजह से अक्षरधाम से मयूर विहार फेज-दो तक भयंकर जाम रहा।अचानक हुए डायवर्जन से बिगड़ी वाहनों की चालबिना पूर्व सूचना के कई स्थानों पर डायवर्जन ने वाहनों की चाल बिगाड़ी। कई जगहों पर बिना किसी ठोस योजना के रास्ते अचानक बंद कर दिए गए, जिससे वाहन चालकों को पता ही नहीं चल पाया कि उन्हें किस रास्ते से जाना है। इससे न सिर्फ जाम बढ़ा, बल्कि कई जगह अव्यवस्था की स्थिति भी बन गई। अप्सरा बॉर्डर के साथ जीटी रोड पर कई जगह ऐसी स्थिति रही। वजीराबाद रोड पर भी इस लापरवाही का खामियाजा देखने को मिला। लोग एक-दूसरे रास्ते की तलाश में इधर-उधर भटकते रहे, जिससे भीड़भाड़ और बढ़ गई।पड़ोसी जिले की पुलिस से समन्वय की कमीदिल्ली से सटे पड़ोसी जिलों की ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय की कमी ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाईं। सीमावर्ती इलाकों में एक तरफ की पुलिस व्यवस्था दूसरी तरफ की व्यवस्था से मेल नहीं खा रही थी, जिसके चलते बॉर्डर इलाकों में वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मंगलवार को एनएच-नौ का जाम इसी वजह से रहा। गाजियाबाद पुलिस ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे सामान्य वाहनों के लिए बंद और कांवड़ियों के लिए खोल रखा था। जबकि दिल्ली में स्थिति इससे उलट थी, वहां कावड़ियों के लिए यह प्रतिबंधित था और सामान्य वाहनों को इजाजत थी। दोनों तरफ की ट्रैफिक पुलिस में समन्वय के अभाव में गाजीपुर के पास एनएच-नौ जाम हो गया।---------बूम बॉक्स को रोकने को नहीं उठाए कदमबूम बॉक्स पर लगाम कसने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही। हर कांवड़ मार्ग के किनारे दिन और रात तेज आवाज में बूम बॉक्स बजते रहे, जिससे आसपास रहने वाले लोगों, खासकर बुजुर्गों, मरीजों और छोटे बच्चों को भारी परेशानी हुई। ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों की खुलेआम अनदेखी होती रही, लेकिन इसे रोकने के लिए किसी स्तर पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी। नियम यह है कि बिना अनुमति के बूम बॉक्स सड़क पर नहीं उतारे जा सकते। जिनको अनुमति मिलती है, वह रात में नहीं बजा सकते और उनको ध्वनि मानकों के अनुरूप नियमंत्रित रखी होती है।-------एंबुलेंस के लिए मार्शलों ने की मददइस अव्यवस्था के बीच एक राहत की बात यह रही कि कांवड़ मार्गों पर तैनात शिविर संचालकों के मार्शलों ने आपात सेवाओं की मदद के लिए पहल की। एंबुलेंस को रास्ता देने में इन मार्शलों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे कम से कम आपातकालीन मामलों में लोगों को राहत मिल सकी। जो रास्ते सामान्य वाहनों के लिए बंद थे, वह एंबुलेंस के लिए खुले रहे।----स्थान : अप्सरा बॉर्डरसमय : दोपहर 1 बजेकांवड़ियों के लिए अप्सरा बॉर्डर से आईएसबीटी कश्मीरी गेट तक जीटी रोड कांवड़ मार्ग रहा। इसके चलते मंगलवार को इस रोड पर अप्सरा बॉर्डर के पास इतने प्रतिबंध लगा दिए कि सामान्य वाहन चालक गोल-गोल घूम कर भटकते रहे। यहां फ्लाईओवर से सामान्य वाहनों को आने नहीं दिया गया। फ्लाईओवर के नीचे गोल चक्कर पर भी बैरिकेडिंग कर वाहनों को रोका गया। सीमापुरी की ओर से आ रहे वाहन चालकों को अंडरपास से आनंद विहार बस अड्डा की ओर डायवर्ट किया जा रहा था। इसी तरह आनंद विहार की ओर से आ रहे वाहनों को जीटी रोड पर मुंडने की इजाजत नहीं थी, इसलिए आरओबी को बैरिकेड से बंद रखा। इस दिशा से वाहन अंडरपास के रास्ते सीमापुरी की ओर मोड़े गए। लोगों गलियां-गलियां होते हुए अंदरूनी रास्तों से जीटी रोड के आसपास के इलाकों में जा आए। इसी तरह विवेक विहार आईटीआई की ओर से वाहनों के जीटी रोड पर आने पर प्रतिबंध था। यहां के वाहन झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र और उसकी सर्विस रोड के सहारे-सहारे सूरजमल विहार रोड तक निकल पाए। केवल कांवड़ियों के वाहनों के लिए तैनात पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग हटा रहे थे। इस चक्कर में नौकरीपेशा लोगों को परेशानी हुई। जीटी रोड किनारे कई औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनमें लोग नहीं पहुंच पाए। लोगों का आरोप है कि इन प्रतिबंधों को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ स्पष्ट नहीं किया था।-----गाजियाबाद में डीएमई बंद होने से एनएच-नौ रहा जामस्थान : गाजीपुर बॉर्डरसमय : 10:30 बजेइस बॉर्डर पर मंगलवार को सुबह से जाम रहा। गाजियाबाद की सीमा में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) केवल कांवड़ियों के लिए खुला था, सामान्य वाहनों को उस पर जाने की इजाजत नहीं थी। इस कारण पूरा दबाव एनएच-नौ पर आ गया। एक तो वाहनों की अधिक संख्या, वहीं नगर निगम टोल बूथ के पास कांवड़ शिविर की वजह से अव्यवस्था रही। लोगों को इस बॉर्डर को पार कर दिल्ली में घुसने में 30 से 40 घंटे तक का समय लगा।टोल बूथ पार करने के बाद ही कारें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर प्रवेश कर पाई, क्योंकि दिल्ली में यह रोड सामान्य वाहनों के लिए खुला था। जाम में फंसे होने के कारण हर वाहन चालकों को परेशानी हुई। कार चालक विश्वनाथ त्रिपाठी ने बताया कि बताया कि वह इंदिरापुरम से सराय काले खां जाने के लिए निकलने थे। करीब 30 मिनट से जाम में ही खड़े हैं। उनका कहना है कि आस्था अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर के मुख्य मार्गों को कांवड़ मार्ग नहीं बनाना चाहिए। इससे सामान्य लोगों के साथ कांवड़ियों को भी दिक्कत होती है।----जाम से प्रभावित नागरिकों को गंतव्य पर पहुंचने में लग रहा समयस्थान : हैदरपुर फ्लाईओवरसमय : दोपहर ढाई बजेबाहरी दिल्ली के हैदरपुर फ्लाईओवर से मधुबन चौक तक जाने वाले सड़क मार्ग पर मंगलवार दोहपर दो से ढाई बजे काफी जाम लगा। इस सड़क मार्ग पर कावड़ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओ के वाहन सड़कों पर चल रहे हैं। इस कारण इस सड़क मार्ग पर जाम की स्थिति उत्पन्न हुई। लगभग एक किलोमीटर के सड़क मार्ग पर मिन्टो का सफर एक घंटे में बदल चुका है। इस बीच कई लोगों ने ट्रैकों पर लगे बूम बॉक्स को लेकर चिंताएं जाहिर की हैं। इस सड़क मार्ग से निकल रहे कुशल सिन्हा ने कहा कि मैं बेहद जरूरी कार्य से चंडीगढ़ से जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर एक कार्यालय की बैठक के लिए जा रहा हूं। लेकिन हैदरपुर फ्लाईओवर मधुबन चौक तक जाने वाले सड़क मार्ग पर जाम के कारण मुझे देरी हो गई। इस वजह से मैं अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सका। कई स्थानीय निवासियों को स्कूल से वापस अपने बच्चों को घर लाने में भी जाम की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रशांत विहार के निवासी रवि ने कहा कि मेरा बेटा एक निजी स्कूल में पढ़ता है। मंगलवार को इस सड़क मार्ग पर जाम की वजह से मुझे बेटे को स्कूल से वापस घर छोड़ने में एक घंटे का समय लग गया। आम दिनों में मुझे सिर्फ पंद्रह मिनट का समय ही लगता है।------बारिश और जाम ने बढ़ाई लोगों की परेशानीस्थान: वजीराबाद रोडसमय: दोपहर 1:30 बजेवजीराबाद रोड पर मंगलवार को जाम और बारिश के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही। सुबह से हो रही बारिश ने सड़क पर पहले से मौजूद समस्याओं को और बढ़ा दिया। इसके चलते लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से अधिक समय लगा। सड़क किनारे ऑटो और बैटरी रिक्शा के बेतरतीब ढंग से खड़े होने के कारण भी यातायात प्रभावित हुआ। दोपहर तक जाम की स्थिति इतनी खराब हो गई कि इसका असर सर्विस रोड तक पहुंच गया। इससे आसपास के इलाकों से आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।वजीराबाद रोड पर जगह-जगह बने गड्ढे बारिश के बाद कांवड़ियों के लिए भी परेशानी बन गए। जलभराव के कारण कई गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में कांवड़ लेकर पैदल चल रहे श्रद्धालुओं को काफी संभलकर आगे बढ़ना पड़ा-----कोट्सबारिश शुरू होते ही सड़क पर जगह-जगह पानी भर गया। ऊपर से ऑटो और ई-रिक्शा सड़क किनारे खड़े रहते हैं। इससे जाम की स्थिति और खराब हो जाती है।-रवि कुमार, गोकलपुरी निवासी-----कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग बंद होने की वजह से बाजारों को हुआ करोड़ों का नुकसानस्थान: गांधी नगर बाजारसमय: दोपहर 2:30 बजेकांवड़ यात्रा की वजह से न सिर्फ दिल्ली, बल्कि एनसीआर के रास्ते भी वाहनों के लिए बंद रहे। इस दौरान भारी वाहनों का आवागमन बाधित रहा और इसके चलते दिल्ली के थोक बाजारों से माल न तो दूसरे राज्यों में भेजा जा सका, न ही माल दिल्ली आ सका। करीब एक सप्ताह बाधित रहे कारोबार के कारण दिल्ली के थोक बाजारों को अनुमानित 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ।दिल्ली के गांधी नगर, सदर बाजार, चांदनी चौक, खारी बावली समेत अन्य बड़े थोक बाजारों में एनसीआर और अन्य राज्यों के ग्राहक माल खरीदने आते हैं। व्यापारियों ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग बंद हो जाते हैं, इसकी वजह से ग्राहक दिल्ली आने से कतराते हैं। गांधी नगर रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश सिक्का ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान अधिकांश ट्रांसपोर्टर्स ने माल बुक करना बंद कर दिया था। ट्रक दिल्ली से न तो बाहर निकल पाए थे और न ही बाहर से दिल्ली में आ सके। इसकी वजह से माल की आपूर्ति नहीं हो सकी। गांधी नगर के आसपास कांवड़ शिविर लगने के कारण रास्ते बंद थे। यात्रा संपन्न होने के बाद अब गुरुवार से माल की सप्लाई शुरू हो सकेगी। वहीं, सदर बाजार के व्यापारियों ने बताया कि माल बुकिंग न होने के कारण एनसीआर समेत अन्य राज्यों में भी सामान नहीं भेजा जा सका है। ट्रकों का आवागमन सामान्य होने के बाद ऑर्डर के बैकलॉग को धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा।-----कांवड़ को लेकर योजना बनाई गई थी। इस बार पिछले वर्षों से स्थिति ठीक रही है। अगली बार इससे बेहतर योजना बनाने का प्रयास करेंगे, जिससे जाम को न्यूनतम किया जा सके।-के रमेश, डीसीपी ट्रैफिक\B