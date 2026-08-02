Delhi News: नंद नगरी क्षेत्र में वाहनों की गलत पार्किंग पर 117 चालान काटे
Delhi News: नई दिल्ली, प्रसं। नंद नगरी क्षेत्र में रविवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से खड़े वाहनों और अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। वजीराबाद रोड पर टीआर साहनी शोरूम से लेकर लोनी गोल चक्कर...
Delhi News: नई दिल्ली, प्रसं। नंद नगरी क्षेत्र में रविवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गलत तरीके से खड़े वाहनों और अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। वजीराबाद रोड पर टीआर साहनी शोरूम से लेकर लोनी गोल चक्कर और उससे आगे तक यह कार्रवाई की गई। अभियान में 117 वाहनों के चालान काटे गए। जबकि 12 वाहनों को जब्त किया गया। नंद नगरी क्षेत्र में वजीराबाद रोड पर वाहनों के शोरूम और मरम्मत की दुकानें हैं। इनमें आने वाले ग्राहक सड़क पर ही वाहनों को खड़ा करते हैं। साथ ही मरम्मत के वाहन भी स्ड़क पर खड़े किए जाते हैं। इनकी वजह से जाम की समस्या होती है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह अभियान सड़क पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने और अतिक्रमण को रोकने के उद्देश्य से चलाया गया।----
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