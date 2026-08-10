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Delhi News: भाई को बचाने में लैब टेक्नीशियन की चाकू घोंपकर हत्या

By Hemant Kumar Pandey
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: बेगमपुर में एक लैब तकनीशियन की हत्या हो गई। मुकेश यादव ने अपने भाई सतीश को बचाने की कोशिश की, जो 700 रुपये की उधारी को लेकर बदमाशों द्वारा पीट रहा था। हमलावरों ने चाकू से हमला किया। मुकेश की तबीयत गंभीर होने के बाद मौत हो गई। आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं।

Delhi News: भाई को बचाने में लैब टेक्नीशियन की चाकू घोंपकर हत्या

Delhi News: -रुपये नहीं लौटाने पर मुख्य आरोपी ने दोनों साथियों समेत किया था हमला

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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता

बेगमपुर इलाके में रविवार रात को भाई को बचाने गए लैब टेक्नीशियन की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के छह घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को दोनों साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया।

उधारी के विवाद की शुरुआत

प्राथमिक जांच में पता चला है कि उनके बीच 700 रुपये की उधारी को लेकर विवाद था। इसे लेकर हुए झगड़े में ही हत्या को अंजाम दिया गया। डीसीपी शशांक जायसवाल ने बताया कि 30 वर्षीय लैब टेक्नीशियन मुकेश यादव परिवार सहित भरत विहार इलाके में रहता था। मुकेश का छोटा भाई सतीश मजदूरी करता है। सतीश ने इलाके के घोषित बदमाश सचिन से कुछ माह पहले सात सौ रुपये उधार लिये थे, लेकिन वह अब लौटा नहीं रहा था।

भाई को बचाने की कोशिश

पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार रात करीब दस बजे भोजन करने के बाद सतीश अपने घर से 500 मीटर दूर टहल रहा था। इसी दौरान सचिन अपने दोनों साथियों पंकज एवं अभिषेक के साथ मिल गया। वह रुपये लौटाने का दबाव बनाने लगा। इस पर सतीश आनाकानी करने लगा तो बदमाशों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी।

सतीश ने अपने को घिरता देखकर बड़े भाई मुकेश को फोन किया। उसने भाई को बताया कि सचिन और अन्य उसे मार रहे हैं। इस बीच मुकेश भी मौके पर पहुंच गया। उसने सचिन के हाथ में चाकू देखा तो भाई को बचाने लगा। उसने हमलावरों को घर जाने के लिए कहा।

खतरनाक हमला

सचिन और उसके साथियों ने दोनों भाईयों पर हमला कर दिया। हमलावरों ने मुकेश और सतीश को चाकू से वार कर फरार हो गए। पुलिस घायलों को बीएसए अस्पताल ले गई। लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई है।

पुलिस की कार्रवाई

इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार एवं एसआई जगदीप संधू की टीम ने जांच शुरू की। रविवार तड़के चार बजे तीनों आरोपियों को इलाके से दबोच लिया। इसमें सचिन बेगमपुर थाने का घोषित बदमाश है और दस आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। सतीश की हालत खतरे से बाहर है। मुकेश के परिवार में पत्नी और दो छोटे-छोटे बच्चे हैं।

सामान्य प्रश्न

क्या सतीश की स्वास्थ्य स्थिति ठीक है?
सतीश की हालत खतरे से बाहर है।
Hemant Kumar Pandey

लेखक के बारे में

Hemant Kumar Pandey

शॉर्ट बायो : हेमंत कुमार पांडेय वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान अखबार के दिल्ली संस्करण में क्राइम, कानून एवं राजनीतिक-सामाजिक विषयों से जुड़े मुद्दों को कवर कर रहे हैं।


परिचय एवं अनुभव
हेमंत कुमार पांडेय राजधानी दिल्ली की क्राइम रिपोर्टिंग में स्थापित नाम हैं। वह वर्ष 2009 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह वर्ष 2013 से हिंदु्स्तान दिल्ली टीम का हिस्सा हैं। इस दौरान अपराध के बदलते ट्रेंड पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं। खासतौर पर आर्थिक अपराध और साइबर अपराध। उन्होंने वर्ष 2017 से साइबर अपराध के विभिन्न तरीकों पर रिपोर्टिंग किया है। इस बीते दस सालों में क्राइम की कई बड़ी ब्रेकिंग की जिसमें बुराड़ी में बसपा नेता समेत छह की हत्या, श्रद्धा वाल्कर मर्डर केस, एआई के इस्तेमाल सुलझा हत्या का मामला और महिला कांस्टेबल का दो साल बाद मिला कंकाल आदि खबरें प्रमुख हैं।


करियर का सफर
हेमंत ने करियर की शुरुआत में प्रथम प्रवक्ता मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग की। फिर वर्ष 2009 में डीएलए नाम के सांध्य कालीन अखबार से करियर की शुरुआत की। इसके बाद वर्ष वह 2011 में न्यूज एजेंसी आईएएनएस की टीम का हिस्सा बने। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं समसामयिकी मुद्दों से जुड़ी खबरों का अनुवाद करने का अनुभव मिला। फिर वर्ष 2013 जनवरी में दैनिक भाष्कर की दिल्ली और अक्तूबर में हिंदुस्तान दिल्ली टीम का हिस्सा बने।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
हेमंत ने B.Sc (बायोलॉजी) के बीएड एवं मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री ली। इस दौरान सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान इतिहास, भूगोल, अर्थ व्यवस्था, समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों और सामाजिक समस्याओं को लेकर एक समझ विकसित हुई। क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान इससे सहायता मिली।


क्राइम रिपोर्टिंग एवं इसके आयाम
हेमंत की क्राइम रिपोर्टिंग के विभिन्न पक्षों पर गहरी पकड़ है। खासतौर पर कानून के प्रति समझ एवं पुलिस विभाग में अंदर तक पैठ है जिसकी वजह से एक्सक्लूसिव खबरें सही तथ्यों के साथ निकालकर पाठकों के लिए लाते हैं। हेमंत की रिपोर्टिंग सही और सटीक तथ्यों पर टिकी है।


विशेषज्ञता
साइबर क्राइम, आर्थिक अपराध, गैंगवार

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