Delhi News: मुन्ना हत्याकांड मामले में तीन आरोपी बरी
Delhi News: कोच्चि, एजेंसी। सीबीआई की एक अदालत ने शुक्रवार को पलक्कड़ में आबकारी ठेकेदार केजी मुन्ना की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया।
Delhi News: कोच्चि, एजेंसी। सीबीआई की एक अदालत ने शुक्रवार को पलक्कड़ में आबकारी ठेकेदार केजी मुन्ना की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया। 1992 में उनकी हत्या कर दी गई थी। जानकारी के अनुसार, अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मामले को साक्ष्य देने में नाकाम रहा। न्यायाधीश पीके मोहनदास ने पलक्कड़ जिले के कोट्टापुरम के रहने वाले पी विजयन, पीके सुधीर और जॉर्ज मंगलम को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, विजयन और सुधीर आबकारी ठेकेदार थे, जबकि मंगलम विजयन का कर्मचारी था।
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