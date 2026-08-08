Delhi News: सिडनी में शो रद्द होने पर मोहनलाल ने माफी मांगी
Delhi News: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाले एक स्टेज शो के आयोजकों और प्रतिभागियों से माफी मांगी। वीजा न मिलने के कारण वह
Delhi News: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाले एक स्टेज शो के आयोजकों और प्रतिभागियों से माफी मांगी। वीजा न मिलने के कारण वह इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यात्रा नहीं कर पाए थे। सिंगापुर में रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो संदेश में, मोहनलाल ने कार्यक्रम में शामिल न हो पाने पर निराशा जताई और कहा कि वह इस स्थिति के लिए किसी को दोष नहीं देना चाहते। मोहनलाल के सिडनी न जा पाने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। स्थिति की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं सारी जिम्मेदारी खुद ले रहा हूं।
मैं आपको बता रहा हूं कि यह मेरी गलती है। मुझे इसके लिए बहुत खेद है।
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