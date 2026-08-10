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Delhi News: भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News: सोमवार को मिजो जिरलाई पॉल (एमजेडपी) के सदस्यों ने मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन (एमपीएससी) के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग की, आरोप लगाया कि हाल की भर्तियों में खामियों के कारण नौकरी चाहने वालों का भरोसा कम हुआ है। संगठन ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) सिस्टम के खिलाफ भी आवाज उठाई।

Delhi News: भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन

Delhi News: आइजोल, एजेंसी। मिजो जिरलाई पॉल (एमजेडपी) के सैकड़ों सदस्यों ने सोमवार को मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन (एमपीएससी) कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रशासनिक व भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एमपीएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया और अधिकारियों व कर्मचारियों को परिसर में घुसने से रोका। संगठन ने आरोप लगाया कि हाल की भर्तियों में बार-बार हुई प्रशासनिक खामियों ने नौकरी चाहने वालों का भरोसा कम किया है। साथ ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) सिस्टम ने चिंताएं पैदा की हैं। संगठन ने मांग की कि मौजूदा ओटीआर सिस्टम को खत्म किया जाए और उसकी जगह जरूरत-आधारित, पद-विशिष्ट आवेदन फॉर्म लाए जाएं।

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