Delhi News: मिशन एडमिशन: आईपीयू के 9 कोर्स में ऑनलाइन स्पॉट राउंड काउंसलिंग आज
Delhi News: नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के 9 कोर्स
Delhi News: नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली के 9 कोर्स में ऑनलाइन स्पॉट राउंड काउंसलिंग में 5 अगस्त तक आवेदन का अवसर है। ये कोर्स एलएलएम,बीसीए,बीए एलएलबी / बीबीए एलएलबी,बी.एड, बीबीए / बीबीए-एमबीए इंटीग्रेटेड,डिप्लोमा धारकों के लिए लेटरल एंट्री टू बी.टेक,बी.टेक ,बी.कॉम (ऑनर्स) ,चार वर्षीय बीए अर्थशास्त्र( ऑनर्स) हैं। इस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 500 रुपये का पंजीकरण शुल्क भी जमा करनाहोगा। जिन छात्रों ने 2,500 रुपये का आवेदन शुल्क अभी तक जमा नहीं किया है वे उसे भी 5 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। 5 अगस्त तक समस्त प्रोग्राम के लिए विकल्प चयन भी किया जा सकता है।6
अगस्त को इस काउंसलिंग से संबद्ध ज्यादातर प्रोग्राम के परिणाम घोषित कर दिए जायेंगे।शेष प्रोग्राम के परिणाम 10 अगस्त को घोषित किये जायेंगे।विश्वविद्यालय ने इस काउंसलिंग में भाग लेने के इच्छुक सभी आवेदकों को सलाह दी है कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://www.ipu.ac.in और http://www.ipu.admissions.nic.in देखते रहें।
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